Akıllı KOBİ Platformu Akıllı KOBİ Platformu, işini dijitale taşımak ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin tek bir noktadan ulaşılabilir olmasını sağlamak ve bu konuda rehberlik ve eğitim hizmetleri sunmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Visa iş birliğinde hazırlanan bir dijital dönüşüm platformudur.

15 Haziran 2021 Salı 20:39