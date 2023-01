Almanya pazarına girmenin yolları KOTO’da anlatıldı

Kocaeli Ticaret Odası, üyelerini dış pazarlara açmak adına düzenlediği ülke bilgilendirme toplantılarına Almanya ile devam etti. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD- IHK) işbirliğiyle KOTO hizmet binasında gerçekleştirilen, Almanya Ticaret ve Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı’na, iş insanları yoğun ilgi gösterdi. KOTO Başkan Yardımcısı Murat Barış’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, ‘Oda’nın kuruluş amacı, faaliyetleri, Almanya pazarına giriş, tutunma, Avrupa Birliği pazarına açılma’ konularında detaylı bilgiler verdi.

BARIŞ: KOCAELİLİ İŞ İNSANLARI ALMANYA’YA

İŞ YAPABİLECEK YETKİNLİKTE

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkan Yardımcısı Barış, KOTO’nun ihracat odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak, “Bildiğiniz üzere ihracatımız 2022 yılında yeni bir rekorla 254,2 milyar seviyesinde gerçekleşti. İhracat odaklı çalışmalarımızı istikrarla sürdürerek, 2023 yılında bu rakamın daha da artmasını hedefliyoruz. Bu bakımdan Almanya çok önemli fırsatları barındırıyor. Bilindiği gibi Almanya, sahip olduğu nüfus oranı ve gelişmiş endüstrisi ile Dünya’nın en büyük ekonomilerinin başında geliyor. Almanya- Türkiye’nin ihracatta ilk, ithalatta ise 4. sırada yer alan partneri. Temennimiz ticaret hacminin daha da artırılmasıdır. Çünkü Kocaelili iş insanlarımız bu oranın üzerine çıkabilecek yetkinlikte ve tecrübededir” ifadelerine yer verdi.

‘TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TİCARET PARTNERİ’

Akabinde sunumuna başlayan TD- IHK Genel Sekreteri Özoğlu, “Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için 2004 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Özellikle Almanya’daki yatırımcıların Türkiye’ye çekilmesi, Türkiye’den Almanya’ya gelmek isteyen firmaların sağlıklı yol yürümesi öncelikli görevimiz. Almanya, Türkiye’nin en büyük ticaret partneri. Henüz açıklanmadı ancak 2022 yılında da ikili ticaretin 40 milyar Euro’luk sınırı geçtiği gözüküyor.

‘ALMANYA’YA ZAMAN TANIMAK GEREKİYOR’

Türkiye’den gittikçe artan sayıda Türk firması, Avrupa’ya açılmak için ilk olarak Almanya’ya açılıyor. Odamıza geldiğiniz zaman ‘Almanya’da size partner buluruz, pazar buluruz’ demiyoruz. Böyle bir düşünce içerisinde olmamanızı da tavsiye ediyoruz. Almanlar biraz tutucu. Gidip kapıyı çalıp pazar bulamazsınız. Bunun için süreç gerekiyor. Bir vade gerekiyor. Almanya’da yerleşik birtakım otoriterlerle ortak hareket etmek gerekiyor. Almanya’da Çok iş yapılabilir mi evet ama yerleşik olarak. Almanya’da ilk 1-2 seneyi yatırım olarak düşünmelisiniz. Bu bizim tavsiyemiz. Bu bizim tecrübemiz. Yaparsınız, yapılır ama bir anda bu işi kaparım derseniz doğru olmaz. Hayal kırıklığına uğramayın.

‘REKABET GÜCÜNE FAZLASIYLA SAHİBİZ’

Almanya pazarı süreklilik açısından en önemli pazardır. Otomotiv, makine ve tekstil başta olmak üzere Türk firmalarımız burada önemli işler yapıyorlar. Türk firmaları, kalitesiyle rekabet gücüne fazlasıyla sahip. Tek sorun Made in Türkiye olmasından kaynaklanıyor. Ülkenizin Marka gücü karşısında, Almanya’nın marka gücü daha fazla. Ben Almanya’ya açılmak isteyen Türk firmalarına, Made in Germany(Almanya yapımı) özellikle tavsiye ediyorum. Son aşamayı Almanya’da yapıp, raporlamasını aldıktan sonra, pazara Made in Germany olarak çıkabilirsiniz. Yerleşik pazara daha stabil bir ülkenin markası olarak girmiş olursunuz. Almanya’da devredilmeyi bekleyen şirketler de var. Bunun için DEALAG adında bir oluşum kurduk” dedi.