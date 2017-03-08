EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Altın 5 Haftanın En Düşüğünde !

Altın fiyatları adeta çakıldı. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının gram fiyatı 144 liranın altına geriledi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın ise 235 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Altın 5 Haftanın En Düşüğünde !

08 Mart 2017 Çarşamba 09:50

 Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantıda faiz artırımına gideceği ve 2017 yılında bu artırımlara devam edeceği beklentileri ve bu beklentiler sonucu yatırımcısına faiz ödemesi olmayan altının cazibesinin azalması sonrası beş haftanın en düşük seviyesi yakınında seyretti.

Altının onsu, Salı günü ons başına 1,215.86 dolar ile 1 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından Singapur saati ile 09:26'da 1,217.95 dolara geldi.

Yatırımcılar, 14-15 Mart'taki Fed toplantısında faiz kararı alınacağı beklentisini neredeyse kesine yakın bir olasılıkla fiyatlıyor.

Ünlü fon yöneticisi Jeffrey Gundlach, "eski kafalı" Fed'in art arda faiz artırımları yapacağını kaydetti.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 geriledi.

Australian & New Zealand Banking Group, 8 Mart tarihli bilgilendirme notunda, "ABD'de faiz artırımı konusu altın fiyatları üzrinde baskı oluşturmaya devam ediyor," dedi ve "Bu ayrıca ABD Hazine tahvilleri gibi diğer güvenli liman niteliğindeki varlıklarda da yansımasını buluyor" şeklinde görüş bildirdi.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi yedi gün üst üste yükselerek yaklaşık bir yılın en uzun çıkış serisini gerçekleştirdi.

Spot gümüş yüzde 0.2 yükselirken platin yüzde 0.1 yükseldi ve palladyum yüzde 0.1 değer kaybetti.
Altın 143,86 143,89 % -1,75 23:45
  Bilezik (22 Ayar) 131,61 131,71 % 0,00 17:30
  Altın Ons 1.218 1.218 % 0,17 07:51
  Has Altın Gram 144,31 144,42 % 0,00 17:30
  Altın KG-Dolar 38.904 38.918 % -0,78 23:44
  Altın KG-Euro 36.961 36.980 % -0,65 17:27
  Cumhuriyet Altını 963,00 972,00 % -1,12 12:14
  Tam Altın 952,42 976,27 % -1,82 17:30
  Yarım Altın 460,34 472,25 % -1,82 17:30
  Ceyrek Altın 230,89 236,13 % -1,82 17:30

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuAltıniFiyat
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat!
Üretim dünyası ile yakından ilgileniyoruz Üretim dünyası ile yakından ilgileniyoruz
Dünyanın en büyük bankasından VakıfBank'a 250 milyon dolar kredi Dünyanın en büyük bankasından VakıfBank'a 250...
Emekliye yüksek promosyon fırsatı Emekliye yüksek promosyon fırsatı
KOTO’ya hayırlı olsun KOTO’ya hayırlı olsun
TÜMSİAD ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ TÜMSİAD ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ
Yukarı Çık

Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat!
Kendi aralarında anlaşarak kredi ve mevduat faizi belirleyen bankalar için yeni bir karar çıktı. Müşteriler,...

Haberi Oku