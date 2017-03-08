Altın 5 Haftanın En Düşüğünde !

fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantıda

artırımına gideceği ve 2017 yılında bu artırımlara devam edeceği beklentileri ve bu beklentiler sonucu yatırımcısına

ödemesi olmayan altının cazibesinin azalması sonrası beş haftanın en düşük seviyesi yakınında seyretti.

Altının onsu, Salı günü ons başına 1,215.86

ile 1 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından Singapur saati ile 09:26'da 1,217.95 dolara geldi.

Yatırımcılar, 14-15 Mart'taki

toplantısında

kararı alınacağı beklentisini neredeyse kesine yakın bir olasılıkla fiyatlıyor.

Ünlü

yöneticisi Jeffrey Gundlach, "eski kafalı" Fed'in art arda

artırımları yapacağını kaydetti.

ABD

biriminin 10 önemli

karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg

Endeksi yüzde 0.1 geriledi.

Australian & New Zealand Banking Group, 8 Mart tarihli bilgilendirme notunda, "ABD'de

artırımı konusu

üzrinde baskı oluşturmaya devam ediyor," dedi ve "Bu ayrıca

gibi diğer güvenli liman niteliğindeki varlıklarda da yansımasını buluyor" şeklinde görüş bildirdi.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi yedi gün üst üste yükselerek yaklaşık bir yılın en uzun çıkış serisini gerçekleştirdi.

yüzde 0.2 yükselirken platin yüzde 0.1 yükseldi ve palladyum yüzde 0.1 değer kaybetti.











