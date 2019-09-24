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EKONOMİ:
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Ayhan Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre eylül ayı kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 76.3 ile geçen aya göre 0.3 puan gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan arttı. Kocaeli’de ise yüzde 70.5 ile geçen yıla göre 0.5 puan gerilerken, geçen aya göre 0.2 puan arttı.

Ayhan Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

24 Eylül 2019 Salı 14:53

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, kapasite kullanım oranlarının ekonominin önemli öncü göstergelerinden biri olduğunu ifade ederek, “Hem Türkiye genelinde açıklanan rakamlar hem ilimiz verilerini incelediğimizde kapasite kullanım oranlarının yatay seyir izlediğini görüyoruz. Avrupa ekonomisindeki durgunluğun kapasite kullanım oranlarına da yansıdığını düşünüyoruz. Umarız önümüzdeki aylarda kapasiteler artış eğilimine geçer." dedi.

 

“İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 56’sı kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi.” diyen Zeytinoğlu, “Sektörlere baktığımızda ise otomotiv, metal ve makine sektörlerinde kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşti.” dedi.

 

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, "Eylül ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüzde 18'i ekim ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 23'ü siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 59'unda ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde 9'u dış siparişlerinin ekim ayında arttığını belirtirken, yüzde 20'si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 71’inde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır." dedi.

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