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AZERBAYCAN VE MÜSİAD GEBZE İHRACATI GELİŞTİRME TOPLANTISINDA BULUŞTU

MÜSİAD Gebze şube Merkezinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan İhracatı Geliştirme Toplantısına MÜSİAD Gebze Başkanı Abdulkadir ANIK, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşat CABİRLİ, MÜSİAD Gebze üyeleri ve Azerbaycanlı iş insanları katıldı.

AZERBAYCAN VE MÜSİAD GEBZE İHRACATI GELİŞTİRME TOPLANTISINDA BULUŞTU

29 Temmuz 2023 Cumartesi 18:13

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı CABİRLİ ve İş insanlarının katılımıyla, MÜSİAD Gebze Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İhracatı Geliştirme Toplantısı’nda  yatırım fırsatlarına değinildi.

Şube programının selamlama konuşmasında MÜSAİD Gebze Şube başkanı Abdulkadir ANIK; "Türkiye Yüzyılı"nda , en büyük iş dünyası örgütü MÜSİAD olarak bizler,  üretim, ihracat ve istihdamın ülkemiz için çok önemli olduğunu biliyoruz, bu yolda bütün heyecanımız ile çalışacağız. Bütün fırsatları bölgemiz ve üyelerimiz için değerlendiriyoruz ve değerlendireceğiz. dedi.

Program Kapsamında, Azerbaycan’da şubeleri bulunan MÜSİAD Gebze üyesi Yöre Group’da İş İnsanlarının katılımıyla öğlen yemeği programı düzenlendi. Program sonrası, Gebze Ticaret Odası ve Bilişim vadisine ziyaretler gerçekleştirildi. Program MÜSİAD Gebze şube başkanı Abdulkadir ANIK ve MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşat CABİRLİ hediye takdiminde bulunarak son buldu.

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