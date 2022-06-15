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Başkan Bulut: Yabancı Sermayeli Firmaların Kocaeli’deki Yatırımları Artıyor

KOTO Başkanı Necmi Bulut, yabancı firmaların ilimize ilgisinin artarak devam ettiğini açıklayarak, “Son iki yılda 131 yabancı sermayeli firma ilimize yatırım yaptı, sermaye büyüklükleri 59 milyon TL’ye ulaştı. Kocaeli kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyor” dedi

Başkan Bulut: Yabancı Sermayeli Firmaların Kocaeli'deki Yatırımları Artıyor

15 Haziran 2022 Çarşamba 21:15


Kocaeli Ticaret Odası’nın yeni üye bilgilendirme toplantıları bu kez yabancı yatırımcılarla devam etti. İlimizde şirket açarak faaliyete başlayan yabancı yatırımların yetkililerinin katıldığı toplantıya ilgi yoğun oldu. Kocaeli Ticaret Odası Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan’ın, KOTO üyesi olmanın ayrıcalıklarını paylaştığı toplantıda, yeni üyelere hizmetler ve birimlerle ilgili kapsamlı bilgi de verildi. 

KOTO’NUN YABANCI YATIRIMCIYI DAVET ÇALIŞMALARI  

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, düzenlenen toplantının önemine vurgu yaparak, yabancı sermayeli yatırımcıların ilimizi tercih etmesinin, kent ekonomisine duyduğu güveni de temsil ettiğini ifade etti. KOTO olarak bu güveni sağlam temeller üzerine inşa etmek ve yürütmek gibi bir hedefleri olduğunu ifade eden Başkan Bulut, KOTO’nun yabancı yatırımcıyı ilimize çekmek adına yürüttüğü çalışmalara da yer verdi. Başkan Bulut, “Yabancı yatırımcılar her zaman güven veren ve kazandıran ekonomilere yönelirler. 

SON 2 YILDA 131 YABANCI SERMAYELİ YENİ YATIRIMCI  

Kocaeli’nin her iki alanda gücüne güvenen kurum olarak düzenlediğimiz Co- Matching İkili İş Görüşmeleri, ülke bilgilendirme toplantıları ve iş programlarında yabancı yatırımcıları ilimize davet ettik. Yabancı Sermayeli üyelerimize yönelik düzenlediğimiz bilgilendirme semineri ile de Odamızın kendileri için hayata geçirdiği projeleri, yerinde tanıtma fırsatı bulduk. Son 2 yıllık verilere baktığımızda, Odamıza kayıtlı 131 yabancı sermayeli firmanın ilimize yatırım yaptığını görüyoruz. 

‘YABANCI FİRMALAR KOCAELİ’NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI’ 

Sermaye büyüklükleri ise 59 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Kocaeli, ayakları yere basan ekonomisiyle uluslararası firmaların güvenli limanı olmaya devam edecektir. KOTO olarak bu yöndeki adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yabancı sermayeli firmaların ilimizde yer belirleme aşamasından başlayarak, kuruluş işlemleri ve sonrasındaki süreçlerde de destek oluyoruz. Olmaya devam edeceğiz. Yabancı firmalarımız Kocaeli’nin dünyaya açılan kapısıdır” dedi. 

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