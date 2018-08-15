Başkan Bulut’tan ‘dolar’ açıklaması

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, dolar kurunda yaşanan hareketlilikle ilgili açıklama yaptı. Başkan Bulut, dolardaki dalgalanmanın kent ekonomisi üzerinde etkisini ölçmek üzere raporlama çalışmalarına da başlayacaklarını ifade ederek şu ifadelere yer verdi; “24 Haziran seçimlerini izleyen süreçte ve özellikle Ağustos ayında TL’nin dolar ve avro karşısındaki hızlı değer kaybı, iktisadi veriler ve gelişmelerle izahı mümkün olmayan sağlıksız fiyatlamalar biçimini almıştır.







Döviz krizi, dünya örnekleri ve Türkiye’nin 1980, 1994, 2001 yıllarındaki deneyimleri ışığında değerlendirildiğinde, yüksek ve sürdürülemez cari açık; yüksek bütçe açığı ve kamu borç stoğunun milli gelire oranla yüksek olması; bankacılık ve finansal kurumlardaki olumsuz tablolar ve bozulmuş rasyolar, vb olumsuzlukların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Anılan olumsuz iktisadi gelişmelerden hiç biri, Ağustos 2018 Türkiyesinde mevcut değildir.

Merkez Bankası kararlarının olası olumlu etkilerini zayıflatan kredi derecelendirme kuruluşlarının zamansız ve yanlı olduğu belirgin açıklamaları; Hazine ve Maliye Bakanı’nın piyasaları olumlu etkilemesi muhtemel yeni ekonomik yaklaşıma ilişkin basın toplantısıyla eş zamanlı ABD başkanının Türkiye karşıtı açıklamaları, TL varlıklara ABD merkezli saldırının kanıtlarıdır.

Bir yandan gerilimi azaltıcı diplomatik ve politik adımlar atılırken ve ekonomi yönetimi tarafından uygun ve etkili tedbirler alınırken, öte yandan farklı toplum kesimlerinin de, koşulların anormal olduğunun bilincinde olarak; sistem dışındaki döviz ve altınlarını finans sistemine aktarması; kısa vadeli bireysel çıkar güdüsüyle bankalara ve dövize yönelerek sistem üzerindeki baskıyı ağırlaştıracak panik ve sürü davranışları yerine sağduyu ile hareket etmesi ve bilimsel temelden yoksun dedikodu niteliğindeki spekülatif komplo teorilerini yaymaktan kaçınması uygun olacaktır.

Para ve döviz piyasalarındaki gelişmelerin farklı komiteler bakımından etkilerini ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere bir çalışma toplantısı organize ediyoruz. Kocaeli Ticaret Odası olarak, devlet-millet bütünleşmesinin önem arz ettiği bu koşullarda milli ekonomimizin yanındayız ve normalleşmenin gerçekleşeceğine inanmaktayız.”