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Başkan Büyükakın’dan KOTO’ya iade-i ziyaret

KOTO’dan Başkan Büyükakın’a kapsamlı sunum

Başkan Büyükakın'dan KOTO'ya iade-i ziyaret

14 Aralık 2022 Çarşamba 10:14


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kocaeli Ticaret Odası’na iade-i ziyaret gerçekleştirdi. KOTO’nun gelecek dönem projeleri ile Kocaelili iş insanlarının Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerinin de detaylarıyla görüşüldüğü ziyarette, Başkan Bulut kapsamlı sunum yaptı 


Kocaeli Büyükşehir Belediye (KBB) Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından konuk ettiği Kocaeli Ticaret Odası’na iade-i ziyaret gerçekleştirdi. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcıları İbrahim İkiz, Fikret Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Hızır Fatih Sarıoğlu, Yıldırım Yılmaz, Tahsin Can Kuşkan ve Meclis üyeleri tarafından ağırlanan Başkan Büyükakın’a, KBB Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Dr. Hasan Aydınlık, Sekapark AŞ. Genel Müdürü Bayram Karakuş eşlik etti. 

‘ÖNCELİĞİMİZ KOCAELİ DİYEREK YOLA ÇIKTIK’

Ziyarette yaptığı konuşmasında KOTO’nun kent için değerine vurgu yapan Başkan Büyükakın, Başkanlar Necmi Bulut ve Hüseyin Gezer nezdinde, yeni göreve seçilen tüm iş insanlarına başarılar diledi. Başkan Büyükakın’a ziyaretleri ve güzel dilekleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Bulut, KOTO’nun gelecek dönem projeleri ve iş insanlarının Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerinin yer aldığı kapsamlı bir sunum yaptı. Başkan Büyükakın’a, iş dünyasının taleplerine göstermiş olduğu üst düzey duyarlılık dolayısıyla teşekkür eden Başkan Bulut, “KOTO olarak en önemli görevimiz, üyelerimizin ticaretlerinin önünde engel teşkil eden sorunları ilgili mercilere iletmek ve ön açıcı projeler üretmek. Önceliğimiz Kocaeli diyerek, kentimizin ticari hayatının geliştirilmesi adına talep ettiğimiz konuları gündeminize sunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kayıtsız kalmayacağınıza inanıyoruz” dedi. 

SUNUMUN KONU BAŞLIKLARI 

Sunumu dikkatle takip eden Başkan Büyükakın, KOTO’dan gelen talepleri çok önemsediklerini, bu sebeple ziyarete genel sekreter yardımcıları ile birlikte katıldığını ifade ederek, “Talep ve önerilerin üzerinde dikkatle çalışacağız” dedi. KOTO’nun Başkan Büyükakın’a yaptığı sunumun detaylarında; ticaret bölgelerinin fiziki olarak yeniden düzenlenmesi, kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi, iş insanlarının ilimiz doğa ve ekolojik turizminin gelişimine sunacağı katkılar ve bunların projeleri yer aldı. 

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