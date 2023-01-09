BAYŞAD’DAN ‘KIŞA MERHABA’ PİKNİĞİ

Kocaeli’nin en aktif derneklerinden olan ve yaptığı güzel çalışmalarla herkesin takdirini kazanan Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği (BAYŞAD), Kışa Merhaba adı altında birlik ve beraberlik pikniği düzenledi. Çenedere Mesire Alanı’nda düzenlenen piknik; akşamın ilerleyen saatine kadar devam etti.





Piknikte konuşan BAYŞAD Genel Başkanı Dila Mert, birlik ve beraberlik mesajı verdi, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ettiğini belirterek, ‘Bu ve buna benzer etkinliklerde sık sık bir araya geliyoruz. Amacımız, birlik ve beraberlik içinde bulunmak; edebiyat ve sanat dünyasına katkı sağlamaktır. Yaptığımız çalışmalarla Kocaeli’nin en aktif derneklerinden biri konumundayız. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimiz aynı şekilde devam edecektir’ dedi. Piknik Programında Aşık Marsavi, Zafer Etegül; Oktay Kaya ve Mustafa Dursun sazıyla-sözüyle katılımcılara doyumsuz bir müzik ziyafeti verdi.

KATILIM YOĞUNDU

Yapılan piknik programına, BAYŞAD Genel Başkanı Dila Mert, Kocaeli Türk Ocakları Genel Başkanı Mustafa Arha; Kocaeli Aşkaleliler Dernek Başkanı Zülfüf Ata, Başiskele Erzurumlular Derneği bir önceki başkanı Muharrem Örs, Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin, Kocaeli Yozgatlılar Derneği Önceki dönem başkanı Enver Uyar, Derincelililer Derneği Başkanı Murat Elyıldırım, Körfez Güney Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı Oktay Yaşar, Hürkiyetçi Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ercan Öztürk, Gelişim ve Demokrasi Partisi Kocaeli İl Başkanı Halime Alademir, Yenilik Partisi Genel Başkan Danışmanı Tevfik Oğuz, CHP İzmit İlçe Kadın Koları Başkan Yardımcısı Gizim Arslan, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri, Körfez’in sevilen ismi ve Alevi Derneği Yönetiminde yer alan Sema Aslan, şairler, ozanlar, iş adamları, ev hanımları ve çok sayıda davetli katıldı.