Birleşik Metal-İş, MESS Grup TİS taleplerini açıkladı

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, "İlk defa işe girecek metal işçisinin ücretinin, asgari ücretin yüzde 15 oranında arttırılarak uygulanması talep edilmiştir. Halen çalışanlar için ise ücretlere öncelikle yüzde 10 zam yapılması ardından da saat ücretlerine 3,80 lira eklenmesini talep ediyoruz." dedi.

Serdaroğlu, 1 Eylül 2019-31 Ağustos 2021 dönemi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecini içeren talepleriyle ilgil Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otelde düzenledikleri toplantıda, metal sektörünün öneminden bahsetti, bu sektörün Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu söyledi.

Metal iş kolunda SGK'ye kayıtlı işçi sayısının 1 milyon 533 bin olduğunu aktaran Serdaroğlu, MESS Grup TİS görüşmesi içerisindeki şirket sayısının 195 olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu, bu 195 şirkette yaklaşık 126 bin metal işçisinin bu görüşmeleri beklediğini anlatarak, "Bu dönem sendikamız 40 fabrikada 14 bin çalışanı ve 10 bin üyemizi kapsayan TİS sürecini başlattı. TİS teklifimiz 80 maddeden oluşmaktadır. Bunlardan 36 tanesi daha önce TİS maddesi olan ve değiştirmediğimiz maddelerdir. TİS teklifimiz 2 yıllık olacaktır. 2019-2021 yıllarını kapsayacaktır. Bu bizim üzerinde en fazla hassasiyet gösterdiğimiz maddelerden birisidir. Çünkü metal iş kolunda ücretler 6'şar aylık dönemler halinde zamlanmaktadır. Zam pazarlığının esasını da ilk 6 aylık zam dilimi oluşturmaktadır." diye konuştu.

- "Ücret teklifimiz 2 bölümden oluşmaktadır"

TİS sürecinde ilk 6 aylık dönemin geciktirilmesi durumunda işçilerin ceplerine girecek paranın o kadar az olacağını belirten Serdaroğlu, bu nedenle işverenlerin "3 yıllık TİS peşinde koştuğunu" ifade etti.

Serdaroğlu, kimsenin sektörlerini zor duruma sokmaya hakkı olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ücret teklifimiz 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, ilk defa işe girecek arkadaşlarla ilgilidir. İlk defa işe girecek metal işçisinin ücretinin, asgari ücretin yüzde 15 oranında arttırılarak uygulanması talep edilmiştir. Halen çalışanlar için ise ücretlere öncelikle yüzde 10 zam yapılması ardından da saat ücretlerine 3,80 lira eklenmesini talep ediyoruz. Teklifimizin parasal karşılığı ortalamada ilk 6 aylık dönem için yüzde 34,2'dir. Bu oran ilk 6 aylık dönem için ikramiye dahil bin 152 liraya denk gelmektedir."

Yaşanan zamlar nedeniyle ücretlerin korunması anlamında diğer 6 aylar için de enflasyon ve refah payı talep ettiklerini belirten Serdaroğlu, bunların ikinci 6 ay için enflasyona 4 puan, üçüncü 6 ay için enflasyona 5 puan, dördüncü 6 ay için de enflasyona 4 puan eklenmesi şeklinde teklif edildiğini kaydetti.

Serdaroğlu, teklif edilen bu rakamların yüksek olmadığına dikkati çekerek, TİS sürecinde hazırladıkları diğer teklifleri katılımcı işçilere anlattı.