Borçlanma azalırsa sanayiciye kredi imkanı artar

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Mayıs ayında bütçe gelirleri yüzde 53.5 artışla 104.56 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 38 artışla 117.94 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe gelirlerindeki artış oranı giderlerdeki artış oranının üzerinde olmasına rağmen bütçe mayısta 13.37 milyar TL açık verdi. Bununla birlikte ocak-mayıs dönemi bütçe açığı 7.51 milyar TL oldu” dedi.

VERGİ GELİRLERİNDE ARTIŞ

Bütçe gelirleri ve giderlerinin alt kalemlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, şunları kaydetti: “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda vergi gelirleri mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66.9 artışla 92.28 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirlerinin alt kalemlerine baktığımızda; gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 42’lik, dahilde alınan mal ve hizmet vergilerinde yüzde 82.4’lük artış olduğunu görüyoruz. Mayıs ayında ithalat artışı dolayısıyla, ithalden alınan KDV’de de yüzde 122.5’lik artış var.

OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK

Giderler tarafında ise en yüksek harcamanın yüzde 42.7 artışla cari transferler kaleminde olduğunu görüyoruz. Bu kalemdeki giderlerin kısılması bütçe performansına olumlu katkı sağlayacaktır.” Bütçenin hala yönetilebilir seviyede olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, devletin borçlanma ihtiyacının azaldıkça sanayicilerin daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkanına erişebilme şansı olacağını da sözlerine ekledi.





