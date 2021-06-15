banner462
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Borçlanma azalırsa sanayiciye kredi imkanı artar

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi, “Devletin borçlanma ihtiyacı azaldıkça sanayiciler daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkanına erişebilecek” dedi

Borçlanma azalırsa sanayiciye kredi imkanı artar

15 Haziran 2021 Salı 20:49


Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu,  “Mayıs ayında bütçe gelirleri yüzde 53.5 artışla 104.56 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 38 artışla 117.94 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe gelirlerindeki artış oranı giderlerdeki artış oranının üzerinde olmasına rağmen bütçe mayısta 13.37 milyar TL açık verdi. Bununla birlikte ocak-mayıs dönemi bütçe açığı 7.51 milyar TL oldu” dedi.

 

VERGİ GELİRLERİNDE ARTIŞ

Bütçe gelirleri ve giderlerinin alt kalemlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:  “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda vergi gelirleri mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66.9 artışla 92.28 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirlerinin alt kalemlerine baktığımızda; gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 42’lik, dahilde alınan mal ve hizmet vergilerinde yüzde 82.4’lük artış olduğunu görüyoruz. Mayıs ayında ithalat artışı dolayısıyla, ithalden alınan KDV’de de yüzde 122.5’lik artış var.

 

OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK

Giderler tarafında ise en yüksek harcamanın yüzde 42.7 artışla cari transferler kaleminde olduğunu görüyoruz. Bu kalemdeki giderlerin kısılması bütçe performansına olumlu katkı sağlayacaktır.”  Bütçenin hala yönetilebilir seviyede olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, devletin borçlanma ihtiyacının azaldıkça sanayicilerin daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkanına erişebilme şansı olacağını da sözlerine ekledi.


 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Her 3 TL'lik kartlı ödemenin 1 TL'si ticari kartlarla gerçekleşiyor Her 3 TL'lik kartlı ödemenin 1 TL'si ticari kartlarla...
Akıllı KOBİ Platformu Akıllı KOBİ Platformu
UYGULAMALI TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYESİ (TRL) EĞİTİMİ VE TRL SEVİYELERİNE YÖNELİK ULUSAL VE ULUSLARARASI HİBE PROGRAMLARI UYGULAMALI TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYESİ (TRL) EĞİTİMİ...
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi: Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu ödemeler...
Bakan Varank, yüksek basınçlı alüminyum döküm otomotiv parçası üreten firmayı ziyaret etti Bakan Varank, yüksek basınçlı alüminyum döküm...
KOSBAŞ’ta dev gemi suya indirildi KOSBAŞ’ta dev gemi suya indirildi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Her 3 TL'lik kartlı ödemenin 1 TL'si ticari...
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, geçen ay ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı...

Haberi Oku