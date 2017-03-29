Borsa güne düşüşle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi 939,14 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 2,42, holding endeksi yüzde 0,35 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle 90.338,63 puana kadar yükselmesinin ardından günü yüzde 0,54 artışla 90.181,73 seviyesinden tamamladı.

Halkbank hissesinin güne yüzde 10,6 düşüşle 10,78 TL'den başlaması bankacılık endeksinin de yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetmesine neden oldu. Halkbank hisseleri dün yüzde 5,24 artarak günü 12,06 TL'den tamamlamıştı.

Analistler, Fed yetkilileri ile ABD Başkanı Donald Donald Trump'ın attığı adım ve açıklamaların, küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu vurguladı.





İSTANBUL (AA)