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EKONOMİ:
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 116.822,90 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

16 Şubat 2018 Cuma 10:36

Açılışta BIST 100 endeksi, 597,31 puan ve yüzde 0,51 artarak 116.822,90 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi de yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile tekstil, deri oldu.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahı ve buna paralel banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla gün boyu pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,44 artışla 116.225,60 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile yapacağı görüşme, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, olası düşüşlerde ise 115.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.



AA
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