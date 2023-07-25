Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, tarlaları hasar gören çiftçilerin talep etmeleri halinde, ürünlerini bulundukları bölgelere götürerek teslim edecek. Hasar tespit tutanağını ibraz eden çiftçilere, tamamı hibe gübre ve yem bitkisi tohumunun dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre, il genelinde çeşitli sebze, mısır, fındık, arpa ve buğdayın ekili olduğu yaklaşık 3 milyon metrekare tarla selden zarar gördü.
Çiftçilere yüz 100 hibe desteği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşanan sel felaketinde toplam 3 milyon metrekare tarlanın zarar görmesi üzerine çiftçilere yüzde yüz hibe yem bitkisi tohumu ve gübre desteği verileceğini açıkladı.
Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, tarlaları hasar gören çiftçilerin talep etmeleri halinde, ürünlerini bulundukları bölgelere götürerek teslim edecek. Hasar tespit tutanağını ibraz eden çiftçilere, tamamı hibe gübre ve yem bitkisi tohumunun dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre, il genelinde çeşitli sebze, mısır, fındık, arpa ve buğdayın ekili olduğu yaklaşık 3 milyon metrekare tarla selden zarar gördü.