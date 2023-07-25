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EKONOMİ:
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Çiftçilere yüz 100 hibe desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşanan sel felaketinde toplam 3 milyon metrekare tarlanın zarar görmesi üzerine çiftçilere yüzde yüz hibe yem bitkisi tohumu ve gübre desteği verileceğini açıkladı.

Çiftçilere yüz 100 hibe desteği

25 Temmuz 2023 Salı 17:18

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için hayata geçirdiği çok sayıda projeyle çiftçinin yüzünü güldürüyor. Üreticilere tamamı hibe mazot, yüzde 50 hibe yem bitkisi tohumu, gübre, meyve fidanı, modern sera ve tarımsal ekipman başta olmak üzere çok sayıda katkı sağlayan büyükşehir belediyesi, üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen selde tarladaki ürünleri zarar gören üreticileri de unutmadı. Başkan Büyükakın, selden zarar gören çiftçilere yapılacak desteği, sosyal medya hesabından duyurdu. Büyükşehir olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Büyükakın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan hasar tespit tutanağını beyan eden çiftçilere, tamamı hibe yem bitkisi tohumu ve organomineral taban gübresi desteği sağlayacaklarını bildirdi.

3 milyon metrekare tarla selden zarar gördü

Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, tarlaları hasar gören çiftçilerin talep etmeleri halinde, ürünlerini bulundukları bölgelere götürerek teslim edecek. Hasar tespit tutanağını ibraz eden çiftçilere, tamamı hibe gübre ve yem bitkisi tohumunun dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre, il genelinde çeşitli sebze, mısır, fındık, arpa ve buğdayın ekili olduğu yaklaşık 3 milyon metrekare tarla selden zarar gördü.

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