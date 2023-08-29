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EKONOMİ:
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Darıcalı balıkçılar yeni sezona hazır

1 Eylül’de başlayacak balık av sezonu öncesinde Darıca bayramoğlunda balıkçılar da hazırlıklarını tamamlayarak yeni sezonun açılmasını bekliyor. Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu Sahili’nde bulunan Bayramoğlu Balıkçılar Spor Kulübü’nde buluşan amatör balıkçılar ara dönemde yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayarak denize açılmanın ve balık tutmanın hazırlıklarını yaptıklarını ifade etti.

Darıcalı balıkçılar yeni sezona hazır

29 Ağustos 2023 Salı 13:38


Darıcalı  60 yaşındaki bir fabrikadan emekli olan  balıkçı Murat Konuk “bütün hazırlıklarımızı yaptık, ağlarımızı tamir ettik. Artık sezonun gelmesi için sabırsızlıkla bekliyoruz. Heyecanlıyız. İnşallah bu sezon güzel balıkçılık olacak diye ümit ediyoruz. Yeni sezon açılıyor. Ağlarımızın yırtık olan yerlerini tamirini yaptık. Gerekirse yeni ağlarımızı hazırladık. İstavrit, tekir ağlarımız, lüfer ağlarımız bunların hep yenisini yaptık. Yeni sezona hazırız. Yaklaşık 30 senedir bu meslekle uğraşıyoruz. Hem severek yapıyoruz hem aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz.” Diye konuştu.  

CELAL İPEK “ 45 YILDIR DENİZLERDEYİM….”

73 yaşındaki Celal İpek ise balıkçılığın kendisine haz verdiğini hem sağlıklı kaldığını hem de denizden topladığı balıkları hem ailesiyle oluşturulan sofrada tükettiğini hem de bir kısmını satarak gelire elde ettiğini ifade etti

45 yıldır Marmara Denizi’nde balıkçılıkla uğraştığını ifade eden Bağ Kur emeklisi İpek, denizdeki canlıların korunması adına yetkililerden beklentisinin denizlerde olan ve şu anda da başarıyla sürdürülen denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettirilmesi olduğunu savundu:  

KIBRIS GAZİSİ CAN: “EKMEĞİMİZİ DEVLET KARŞILIYOR, BALIKÇILIK HOBİMİZ”

  1974 harekâtında Kıbrıs Gazisi olan 72 yaşındaki Mustafa Can ise “ekmek parası değil. Ekmek parasına değil. Ekmeği devlet veriyor. Bu da bizim amatör balıkçılık hobimiz olarak kullanıyoruz.” Can “Vallahi hayatımızı değiştiriyor. Kahvede oturmaktansa denize çıkmak bizim için çok iyi. Hiç yoktan yere diyoruz. Akşama kadar gidelim evimizin balığını tutalım hem de günümüzü geçirelim. Temiz hava alalım. Kahvede oturmakla denizde oturmak arasındaki fark bu” diye konuştu. (ÜMİT ÜLKER)

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