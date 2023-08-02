DYO, “DYOGUARD Savunma Sanayi” Boyaları ile IDEF 2023’e Katıldı





Türk boya sektörünün öncü şirketi DYO, dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (IDEF'23) “DYOGUARD Savunma Sanayi” boyaları ile katıldı.





DYOGUARD ile Hedef Savunma Sanayinde Öncü Olmak





DYO, IDEF 2023’te sergilediği “DYOGUARD Savunma Sanayi” ürünleri kapsamında Yanma Dirençli Boyalar ve IR boyalarını tanıttı. DYO, savunma sanayinde kullanılan hava, kara ve deniz araçları için özel olarak tasarlanan DYOGUARD ürünleriyle savunma sanayinde öncü konuma geçmeyi hedefliyor.





Günümüzde DYO, İzmir Çiğli ve Kocaeli Dilovası’ndaki fabrikalarında 11 ana sektöre 5 markayla 1200 çeşit ürün ve 60 bin renk çeşidi sunuyor. DYO, geçen sene İzmir Çiğli ve Kocaeli Dilovası’ndaki fabrikalarında yer alan Ar-Ge merkezlerinde pazara 114 farklı ve yenilikçi ürün sunarken toplam 76 projeyi tamamladı, bu sene başı itibarıyla da 75 yeni Ar – Ge projesine başladı.





Savunma Sanayi, 8 milyar Dolar İhracat Hedefliyor





Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, bu yıl 55 ülkeden 1.461 firmayı bir araya getirdi. IDEF'te görüşme ofisi açan 31 Türk tedarikçi, heyetler ve katılımcı firmalarla toplam 4 bin 914 planlı ikili görüşme yapmayı ve 120 anlaşma imzalanmayı hedefliyor.





Türk savunma sanayi ürünlerinin ihraç edildiği ülke sayısı 2023 yılı itibarıyla 170'e, ihraç edilen ürün çeşitliliği de 230'a çıktı. Geçen sene savunma sanayi ürünleri alanında 4,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirilirken bu senenin yarısında 2,3 milyar dolar ihracata imza atıldı. Türk savunma sanayi, sene sonu itibarıyla 8 milyar dolar ihracat hedefliyor.



