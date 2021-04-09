“Elektrikli otomobiller yan sektörler doğuracak”

Ünlü ekonomist ve yatırım danışmanı Önder Tavukçuoğlu, otomotiv sektörünün elektrikli motora dönmesiyle yan sektörlerin doğacağını söyledi.

Youtube’da katıldığı canlı yayında konuşan ekonomist Önder Tavukçuoğlu, “Otomotiv sektörü elektrikli motora döneceği için yan sektörler doğacak. Bu yan sektörlerden biri şarj istasyonları olabilir. Yan sektörler öyle hızlı yayılacak ki belki otomotiv sektöründen daha çabuk büyüyecek.” dedi.

“Otomotiv sektörünün geleceği çok parlak”

Tavukçuoğlu, otomotiv sektörünün 1950’lerin başından itibaren benzinli motorla başlayan sürecin dizel motora dönüşmesiyle ciddi derecede büyümesini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Borsa üzerinden otomotiv şirketlerinin 20 yıllık grafiğine baktığımızda korkunç derecede prim yaptığını göreceksiniz. Çeşitli motor değişimlerinde daha düşük hacimli, daha yüksek beygirli motor teknolojileriyle beraber otomotiv sektörü ciddi bir büyümeye girmişti. Aynı şekilde şimdi elektrikli motora döndüğümüzde bir benzer büyümeyi, benzer değişimi otomotiv sektöründe tekrardan yaşayacağız. Bu değişim anlamında otomotiv sektörünün geleceği çok parlak.”