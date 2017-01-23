GE Gebze ‘Akıllı Fabrika’ Olacak!

VERİMLİLİĞİ %30’LARA ÇIKARACAK



Sanayide dijitalleşmenin, GE olarak uzun zamandır üzerine çalışmalar yürüttükleri bir konu olduğunu belirten Özsoy, Dünyanın öncü dijital endüstriyel şirketi olarak enerji, sağlık, aydınlatma ve ulaşım gibi farklı endüstrilerde verimliliğin artmasına odaklandıklarını ve kendi işkollarında da da bu vizyonu destekleyen önemli girişimlerde bulunarak sektörde örnek olacak çalışmalara imza attıklarını değerlendirdi. Özsoy şöyle devam etti. “ Bu doğrultuda 2016 yılında Türkiye’deki GE Güç Transformatörleri Gebze Fabrikamızı, dünyadaki en iyi uygulamalardan biri olacak “Akıllı Fabrika”ya dönüştürme yatırımımızı başlattık. GE Güç Transformatörleri Gebze Fabrikamızın, GE’nin dünyadaki 10 güç transformatörü fabrikası arasında, ilk “Akıllı Güç Transformatörleri Fabrikası”na dönüşümüyle birlikte, optimum üretim sağlamak için tasarım, üretim, tedarik ve servis ağları birbirine bağlanacak.



“DİJİTAL DÖNÜŞÜM” KAÇINILMAZ



Bu sistem, ekipmanlarla bilgisayarların birbiriyle konuşabileceği ve endüstriyel internet sayesinde gerçek zamanlı bilgilerin paylaşabileceği üretim konseptinin ilk uygulaması olacak.

Bu yatırım sayesinde hayata geçirilecek olan “dijital dönüşüm”, endüstriyel verimliliğin artırılmasında bir sonraki dalgayı oluşturacak. Bu yatırımlar verimlilik artışı sağlayarak fabrikamızın rekabetçiliğini artıracak ve buna paralel büyümesini sağlayarak istihdamda artışı da beraberinde getirecek. GE olarak akıllı fabrika ile, sanayideki deneyime internet çağının imkanlarını dahil ederek iş alanlarında verimi arttıracağız. İlk yılın sonunda, transformatör üretim sürelerinde yüzde 25 ve stok seviyeleri ve maliyetlerinde yüzde 20 oranında azalış, üretim verimliliğinde yüzde 3 ve tam zamanında teslimatta yüzde 5 oranında artış gerçekleşmesini planlanıyoruz. Verimlilik artışının sonraki yıllarda yüzde 30’lara varmasını hedefliyoruz.

2017 yılında da Türkiye’nin yerli ve milli enerji kaynaklarının verimli şekilde değerlendirmesi için dijital çözümler sunmaya devam edeceklerini belirten Özsoy, Türkiye’deki GE Güç Transformatörleri Gebze Fabrikasını , dünyadaki en iyi uygulamalardan biri olacak “Akıllı Fabrika” ya dönüştürme yatırımını başlattıklarını sözlerine ekledi.