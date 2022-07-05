GEBKİM OSB’YE BRANDVERSE AWARDS’TAN 2 ÖDÜL BİRDEN!

İletişim ve pazarlama alanındaki en prestijli ödüllerden olan Brandverse Awards 2022’de birbirinden değerli 1137 kampanya yarıştı. Türkiye’nin ilk kimya ihtisas organize sanayi bölgesi GEBKİM OSB’nin de sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı “Benim Evim GEBKİM” kampanyası yarışmada iki ödüle birden layık görüldü. Brandverse Awards gibi sektördeki değerli çalışmaların nabzını tutan önemli bir yarışmada ödüle layık görülmekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten GEBKİM OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “GEBKİM OSB olarak üretimin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Bunun gibi topluma örnek olacak çalışmaları da sürdürmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.









İletişim ve pazarlama alanında en prestijli yarışmalardan olan Brandverse Awards 2022’nin ödül töreni 30 Haziran Perşembe günü Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleşti. Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen ve Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’nun (DPİP) destek verdiği yarışmaya Deloitte Türkiye de değerlendirme sürecine katkıda bulundu. Reklamcılar Derneği Başkanı Banun Erkıran’ın Jüri Başkanlığında, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından 1137 çalışma titizlikle değerlendirildi. Brandverse Awards’un tüm kategorilerinde geçerli olmak üzere, tüm ödül kazananlara ödülleri hem fiziksel hem de NFT olarak takdim edildi.













GEBKİM OSB’YE 2 ÖDÜL BİRDEN





Türkiye’nin ilk kimya ihtisas organize sanayi bölgesi GEBKİM OSB tarafından 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü için hazırlanan “Benim Evim GEBKİM” kampanyası da yarışmada büyük gurur yaşadı. Son dönemlerde sokak hayvanlarına yönelik oluşan olumsuz algı ve kötü davranışların tırmandığı günümüzde, bu konuya farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan kampanya ‘’Kurumsal Sosyal Sorumluluk’’ ve ‘’Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi’’ kategorilerinde 2 bronz ödülün sahibi oldu.

#BenimEvimGebkim hashtagi ile GEBKİM bünyesinde sokak hayvanları için oluşturulan örnek ve sürdürülebilir yaşam alanını kamuoyuna yansıtarak sevginin öne çıkarıldığı kampanyada Şila isimli köpeğin bir günlük rutini kayıt altına alınmış, onun sesinden ve gözünden insanlara karşı duyguları ve hisleri aktarılmaya çalışılmıştı.





“ÜRETİMİN YANI SIRA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DE ÖNEM VERİYORUZ”





Brandverse Awards gibi sektördeki değerli çalışmaların nabzını tutan önemli bir yarışmada ödüle layık görülmekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten GEBKİM OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, ”GEBKİM OSB olarak üretimin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda hem OSB’miz içerisinde oluşturduğumuz ekosistem ile çevreye duyarlı hareket ediyor hem de bölgemize katma değer sağlayacak çözümler üretmeye çalışıyoruz. Son 6 ayda sosyal sorumluluk alanında bu aldığımız 2’nci ödül. Yaptığımız çalışmaların ödüllendirilmesi de ürettiğimiz değerin net göstergesi olarak bizlerin mutluluğunu daha da artırıyor.” ifadelerini kullandı.





“ÇALIŞMAMIZIN BENZER KURUMLARA DA ÖRNEK OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”





GEBKİM OSB’nin çalışmaları ve ekosistemi ile örnek bir yapı olduğunu belirten Başkan Aracı, şu ifadeleri kullandı:

“GEBKİM ekosisteminde yaklaşık 10 yıldır 16 besleme noktası ve 52 kulübe kapsamında 100’den fazla patili dostumuzun bakımını üstleniyoruz. Onların en fazla terk edildikleri bölgelerden biri olan sanayi bölgelerine yönelik algı ve hayvanlara karşı artan kötü tutumun değişmesi için böyle bir çalışma gerçekleştirme kararı almıştık. Bu çalışmamızın benzer kuruluşlara da örnek olabileceğini düşünüyoruz. Bunun gibi topluma örnek olacak çalışmaları da sürdürmeye devam edeceğiz.”









“YILLARDIR İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMU SADECE İNSANLARA AKTARDIK”





Brandverse Awards’tan 2 ödül ile birlikte dönmenin mutluluğunu dile getiren kampanyanın koordinatörü GEBKİM Kurumsal İletişim Sorumlusu Anıl Şencan ise, “GEBKİM OSB içerisindeki ekosistemimizde yıllardır sokak hayvanları ile sürekli iç içeyiz. Onlar bizlerin neşe kaynağı. Kampanyamızda aslında bizim yıllardır içerisinde bulunduğumuz durumu sadece insanlara aktardık. GEBKİM bünyesinde oluşturduğumuz doğal, sürdürülebilir ve örnek yaşam alanını kamuoyuna yansıtarak sevgi ve ilginin de önemli olduğunu göstermeyi amaçladık.” ifadelerini kullandı.









GEBKİM Hakkında

Sanayileşmenin ”kent-insan-çevre ” bağlamında uyumunun sağlanması gerektiği ilkesi ve ”yaşanabilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ”felsefesi esas alınarak sanayileşmenin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapılandırılması amacıyla, Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma girişimi başlatılmıştır.

Bu bağlamda kimya sanayicilerinin oluşturduğu KOSDER(Kimya İşverenleri Organize Sanayi Bölgeleri Derneği) 1998 tarihinde tüzel kişilik kazanarak, Kocaeli – Gebze bölgesinde bir OSB kurabilmek için faaliyete geçmiştir.

Yapılan çalışmalarda, İstanbul ve Kocaeli – Gebze ‘de halen üretime devam eden, büyümek isteyen ve dağınık bir halde bulunan kimya sanayi tesislerinin bir İhtisas OSB çatısı altıda birleştirilmesinin gerektiği görülmüştür. Kentin içinde veya yakınında kalan işletmeler, düzensiz kentleşmeye sebep olmakta, bunun sonucu olarak da kentin alt yapı kapasitesi zorlanmaktadır. Bu durumu engelleyebilmek amacıyla altyapısı mükemmel, çevreye saygılı, yatırıma elverişli bir alanda OSB kurulması hedeflenmiştir.

Araştırmalar neticesinde, Kocaeli İli Gebze İlçesi Kocabayır Tepe Mevkiinde TEM yoluna yaklaşık 3 km, limana ise 4 km uzaklıkta yer tespiti yapılan GEBKİM – Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, ”Kuruluş Protokolünün ” 08.12.2000 tarihinde onaylanmasıyla tüzel kişilik özelliğini kazanmıştır.





GEBKİM resmi sitesi; https://gebkim.org.tr/

GEBKİM Linkedin hesabı; https://www.linkedin.com/company/gebkimosb?originalSubdomain=tr

GEBKİM Instagram sayfası;

https://www.instagram.com/gebkimkimya/



