Gebze Belediyesi işçilerine yüzde 20 ek zam

Gebze Belediyesinde görev yapan tüm işçileri ilgilendiren maaşa ek zam protokolü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Hizmet-İş ve Özgüven-Sen Sendikası yetkilileri arasında imzalandı. Başkan Büyükgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete yaptığı temmuz zammına ek olarak Gebze Belediyesi'nde çalışan tüm işçilere yüzde 20 zam oranına karar verdi. Ek zam müjdesini veren Başkan Zinnur Büyükgöz, "Emek kutsal, alın teri kıymetlidir. İmzaladığımız ek protokolle Gebze için hizmet üreten işçi kardeşlerimizin maaşlarına yüzde 20 zam yaptık. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.









İHA