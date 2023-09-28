Gebze’den Almanya’ya iş buldular

Demiryolları ünitelerinin bakımı için yetenekli elektronik teknisyenlerini ve mekatronik mühendisleri açığını kapatmak isteyen DB, Sınır Ötesi İşe Alım Ekibi DBCargo, DBRegio ve DBFernverkehr firmaları raylı sistemlerin bakımı ve modernizasyonunda kilit rolleri yeterli sayıda ve dış işgücü piyasasında gerekli niteliklerle bulma ve sürdürülebilir bir şekilde entegre etme projesi kapsamında Efora İnsan Kaynakları ile iş birliği yapıyor.
MÜLAKAT SONRASI ALMANYA’DA İŞ BAŞI
Almanya’dan gelen 10 kişilik HR ve Teknik ekip, üç gün boyunca Merkezi Gebze’de bulunan Efora İnsan Kaynaklarında, yaklaşık 60 ilden gelen adaylarla mülakatlar gerçekleştiriyor. Mülakatlarda olumlu olacak adaylar altı aylık dil eğitimlerinin sonunda Almanya’da İş başı yapacak.
İki yılı aşkın bir zamandır bu partnerliklerinin devam ettiğini belirten Efora Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Şenel, Dünyanın sayılı firmalarından olan DB ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, birçok Alman ve Hollanda firmasının daha bu yöntemle kendileriyle partnerlik kurmak istediğini ve görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.
EFORA İLE ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUZ
Alman ekibi adına konuşan Andree Kietzmann da, EFORA gibi güçlü bir partnerle çalışıyor olmaktan mutlu olduklarını ve Gültekin beyin yakın ilgi alakasından dolayı şahsında tüm ekibine teşekkür ettiklerini belirterek, Efora iş birliği ile, Türkiye’den iş gücü temini noktasında personel almaya devam edeceklerini söyledi. (ÜMİT ÜLKER)