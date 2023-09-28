banner943
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’den Almanya’ya iş buldular

Gebzeli Efora Şirketler Grubu’nun amiral gemisi Efora İnsan Kaynakları, Almanya’nın Deutsche Bahn (DB) firması il esınır ötesi işe alım partnerliğini başarıyla sürdürüyor. İki firmanın ortaklığıyla Gebze’den alanında uzman işçiler havalimanında çalıştırılmak üzere mülakat gibi aşamaları geçtikleri takdirde Almanya’da istihdam edilecek.

Gebze'den Almanya'ya iş buldular

28 Eylül 2023 Perşembe 14:11

 Vasıflı işçi eksikliğinin dünya çapında giderek artması özellikle Avrupa Ülkelerinin yönünü genç nüfuslu Türkiye’ye çevirdi. Almanya’da Fankfurt ve Düsseldorf hava limanları başta olmak üzere birçok firmaya iş gücü temini sağlayan ve Türkiye’deki insan kaynakları firmaları arasında önemli bir yere sahip, lider firmalardan olan Efora İnsan Kaynakları bu anlamda yabancı firmalar için de çıkış yolu oluyor. Almanya’nın en önemli kurumlarının başında gelen %100 devlet sermayeli Deutsche Bahn #DB de yüzünü Türkiye’ye çeviren firmalardan birisi.

Demiryolları ünitelerinin bakımı için yetenekli elektronik teknisyenlerini ve mekatronik mühendisleri açığını kapatmak isteyen DB, Sınır Ötesi İşe Alım Ekibi DBCargo, DBRegio ve DBFernverkehr firmaları raylı sistemlerin bakımı ve modernizasyonunda kilit rolleri yeterli sayıda ve dış işgücü piyasasında gerekli niteliklerle bulma ve sürdürülebilir bir şekilde entegre etme projesi kapsamında Efora İnsan Kaynakları ile iş birliği yapıyor.

MÜLAKAT SONRASI ALMANYA’DA İŞ BAŞI

Almanya’dan gelen 10 kişilik HR ve Teknik ekip, üç gün boyunca Merkezi Gebze’de bulunan Efora İnsan Kaynaklarında, yaklaşık 60 ilden gelen adaylarla mülakatlar gerçekleştiriyor. Mülakatlarda olumlu olacak adaylar altı aylık dil eğitimlerinin sonunda Almanya’da İş başı yapacak.

İki yılı aşkın bir zamandır bu partnerliklerinin devam ettiğini belirten Efora Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Şenel, Dünyanın sayılı firmalarından olan DB ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, birçok Alman ve Hollanda firmasının daha bu yöntemle kendileriyle partnerlik kurmak istediğini ve görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

EFORA İLE ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUZ

Alman ekibi adına konuşan Andree Kietzmann da, EFORA gibi güçlü bir partnerle çalışıyor olmaktan mutlu olduklarını ve Gültekin beyin yakın ilgi alakasından dolayı şahsında tüm ekibine teşekkür ettiklerini belirterek, Efora iş birliği ile, Türkiye’den iş gücü temini noktasında personel almaya devam edeceklerini söyledi. (ÜMİT ÜLKER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
500 Büyük’te 83 Kocaeli Firması Yer Aldı 500 Büyük’te 83 Kocaeli Firması Yer Aldı
GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci Oldu GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat...
Türk Lirası Bazında Fiyat Takibi: 21 Milyon Nedir? Türk Lirası Bazında Fiyat Takibi: 21 Milyon Nedir?
Bitcoin ve Ethereum’da Son Durum: BTC ve ETH Metrikleri Bitcoin ve Ethereum’da Son Durum: BTC ve ETH Metrikleri
Petrol Ofisi'nden madeni yağ yatırımı Petrol Ofisi'nden madeni yağ yatırımı
Yurtdışına bireysel gönderi ile herkes ihracat yapabilecek Yurtdışına bireysel gönderi ile herkes ihracat...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

500 Büyük’te 83 Kocaeli Firması Yer Aldı
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı. Listede Kocaeli’de üretim yapan 83 firma yer aldı...

Haberi Oku