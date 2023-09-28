Gebze’den Almanya’ya iş buldular

Gebzeli Efora Şirketler Grubu’nun amiral gemisi Efora İnsan Kaynakları, Almanya’nın Deutsche Bahn (DB) firması il esınır ötesi işe alım partnerliğini başarıyla sürdürüyor. İki firmanın ortaklığıyla Gebze’den alanında uzman işçiler havalimanında çalıştırılmak üzere mülakat gibi aşamaları geçtikleri takdirde Almanya’da istihdam edilecek.

Vasıflı işçi eksikliğinin dünya çapında giderek artması özellikle Avrupa Ülkelerinin yönünü genç nüfuslu Türkiye’ye çevirdi. Almanya’da Fankfurt ve Düsseldorf hava limanları başta olmak üzere birçok firmaya iş gücü temini sağlayan ve Türkiye’deki insan kaynakları firmaları arasında önemli bir yere sahip, lider firmalardan olan Efora İnsan Kaynakları bu anlamda yabancı firmalar için de çıkış yolu oluyor. Almanya’nın en önemli kurumlarının başında gelen %100 devlet sermayeli Deutsche Bahn #DB de yüzünü Türkiye’ye çeviren firmalardan birisi.

Demiryolları ünitelerinin bakımı için yetenekli elektronik teknisyenlerini ve mekatronik mühendisleri açığını kapatmak isteyen DB, Sınır Ötesi İşe Alım Ekibi DBCargo, DBRegio ve DBFernverkehr firmaları raylı sistemlerin bakımı ve modernizasyonunda kilit rolleri yeterli sayıda ve dış işgücü piyasasında gerekli niteliklerle bulma ve sürdürülebilir bir şekilde entegre etme projesi kapsamında Efora İnsan Kaynakları ile iş birliği yapıyor.

MÜLAKAT SONRASI ALMANYA’DA İŞ BAŞI

Almanya’dan gelen 10 kişilik HR ve Teknik ekip, üç gün boyunca Merkezi Gebze’de bulunan Efora İnsan Kaynaklarında, yaklaşık 60 ilden gelen adaylarla mülakatlar gerçekleştiriyor. Mülakatlarda olumlu olacak adaylar altı aylık dil eğitimlerinin sonunda Almanya’da İş başı yapacak.

İki yılı aşkın bir zamandır bu partnerliklerinin devam ettiğini belirten Efora Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Şenel, Dünyanın sayılı firmalarından olan DB ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, birçok Alman ve Hollanda firmasının daha bu yöntemle kendileriyle partnerlik kurmak istediğini ve görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

EFORA İLE ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUZ

Alman ekibi adına konuşan Andree Kietzmann da, EFORA gibi güçlü bir partnerle çalışıyor olmaktan mutlu olduklarını ve Gültekin beyin yakın ilgi alakasından dolayı şahsında tüm ekibine teşekkür ettiklerini belirterek, Efora iş birliği ile, Türkiye’den iş gücü temini noktasında personel almaya devam edeceklerini söyledi. (ÜMİT ÜLKER)