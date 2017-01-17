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Gebze’ye çok yakışır!

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün’den Sanayi müzesi ile ilgili önemli açıklama.

Gebze'ye çok yakışır!

17 Ocak 2017 Salı 09:28

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün ile Sanayi müzesini konuştuk. ‘Gebze’ye büyük ölçekli bir Sanayi Müzesi yakışır’ diyen Rektör Görgün, bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı.

 Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Sanayi Müzesi ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Gazetemiz Kurucusu ve Devri Alem Belgesel programı yapımcısı İsmail Kahraman’ı ağırlayan Rektör Görgün, Sanayi müzesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazetemizin sıklıkla gündeme getirdiği konuyla ilgili Rektör Görgün, sanayi müzesi için çalışmalar yapıldığını belirterek, kentimize yapılması muhtemel müzeye yer olarak ise Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünü gösterdi.

NEDEN MÜZEMİZ YOK?

Gebze’de bugüne kadar neden müze yapılamadığının sorusuna içtenlikle yanıt veren Görgün, “Bunu hep beraber sormamız lazım ve bunu yapabilmek adına hep beraber çalışmamız gerekiyor. Buradan sizin vasıtanızla, bu işte öncülük  yapmak adına gönüllü olduğumu, üniversitemin hem yönetim hem hocaları hem araştırmacıları ve de personeli ile katkıda bulunmak adına elimizden geleni yapacağımızı, hatta bunun yakışan yerinin de üniversitemizin kampüsü olacağını sizlerin aracılığı ile ifade edeyim. Tabi ki bunun hem bilgi  hem araştırma hem de maddi boyutu var.”dedi.

GEBZE’YE YAKIŞIR

Geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Görgün, “Bu konularda bölgemizin  ülke ihracatına büyük katkıda bulunan firmalarının, sanayicilerinin, ticaret odalarının, sanayi odalarının hatta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Ekonomi Bakanlığı’nın, TOBB’un  katkı vereceğini düşünüyorum. Büyük ölçekli bir sanayi müzesi Gebzemize, Kocaelimize yakışır. Bunla ilgili ben her yurt dışı seyahatimde mutlaka gittiğim şehrin sanayi müzesini geziyorum. Hikayesine bakıyorum. İçeriğine, topluma verdiği hizmete bakıyorum. Görüntülü olarak bunları raporluyorum. İnşallah neden sanayi müzesi hayata geçmesin ki bunu bölge dinamikleri ile birlikte  başaracağımız bir proje olarak düşünüyorum."diye konuştu.

Ömür KAVRAN

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