GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci Oldu

Sanayi, üniversite ve kamu kuruluşları arasında iş birliğini sağlayan, önemli çalışmaların ve Ar-Ge projelerinin yürütüldüğü GOSB Teknopark A.Ş’de görev değişikliği yapıldı. GOSB Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdür, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çemberci oldu.

Görevin kendisine tevdi edilmesiyle birlikte çalışmalarına başlayan Çemberci, “GOSB Teknopark, ülkemizin bir numaralı OSB’si olarak tescil edilen GOSB’un Teknopark A.Ş. olarak hem ilk olma hem de diğer Teknoparklara model olma anlamında çok bir özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde GOSB Teknopark A.Ş’nin çalışmaları ülkenin teknolojik alandaki beklentilerine yönelik olacaktır. Bu çalışmaları daha da artırmak, ülkemizin yüksek teknolojiye ulaşma yolunda attığı adımlara destek olmak en önemli amaçlarımız arasında olacaktır.” dedi.

Prof. Dr. Murat Çemberci Kimdir?

1980 yılında İstanbul'da doğmuştur. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 2002 yılında bitirmiştir. 2006 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Strateji Bilimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde İşletme alanında doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanı almıştır. 2012 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başlamış, sırasıyla Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü görevlerinde bulunmuştur. 2018 yılında Yönetim ve Strateji alanında Doçent unvanı aldıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi olarak göreve başlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesinde sırasıyla Uygulama Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ar-Ge'den Sorumlu Dekan Yardımcısı ve YTÜ Teknopark A.Ş.'de danışmanlık, proje yürütücülüğü ve proje hakemliği görevlerinde bulunmuştur. 2023 yılında Profesör unvanını almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli, Mete ve Atilla adında iki erkek çocuk babasıdır.