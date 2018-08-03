Gto, Ticaret Heyetiyle Biraraya Geldi

Üyelerinin ihracat hacimlerini yükseltmek ve yabancı sermayenin bölgeye yatırım yapması yoluyla yeni istihdam fırsatları oluşturulması adına etkili çalışmalar yürüten Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nail ÇİLER ve Oda temsilcileri, 26 Temmuz Perşembe günü Özbekistan Sırderya Ticaret Heyetinin GTO’ yu ziyareti ardından bu kez Özbekistan Buhara Ticaret Heyetinin Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ nde gerçekleşen sanayi kuruluşları ziyaret programına katıldılar.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nail ÇİLER, GOSB Başkanı Sn. Vahit YILDIRIM, GTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreteri ve GOSB yetkilileri; Buhara Valisi Sn. Khalimov BAKHRIDIN, Buhara Belediye Başkanı Sn. Esanov MUXIDDIN TURDIEVICH, Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Sn. Jahongir PARMANOV, Buhara Ekonomi Dairesi Başkanı Sn. Djuraev IDIBOY HOMITOVICH ve Özbek iş adamlarının yer aldığı heyetle, GOSB İdari Binasında biraraya geldiler.

Yapılan sunum ve bilgilendirme ardından AROMSA A.Ş. ve ENKA CİVATA A.Ş.'yi ziyaret eden heyet yetkilileri, OSB mevzuatına ilişkin de bilgi aldı.

Ziyarette, Özbekistan ile gelişen ekonomik ilişkilerden Gebze Bölgesinin de mutlak pay alması gerektiğine dikkat çeken Gebze Ticaret Odası Başkanı, bu kapsamda karşılıklı ticaret heyeti ziyaretlerinin önemli olduğunun altını çizdi.