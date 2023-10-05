İş veren ile iş arayan bu fuarda buluşacak

Geçen sene 12 bin kişinin ziyaret ettiği istihdam fuarı için bu seneki en az 20 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.





GÜMRÜKÇÜ BİLGİ VERDİ

Konu ile ilgili sabah bir basın toplantısı düzenleyen İKDAY Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükcü, ‘İşte İşin İşimiz, İş’iniz’ sloganı ile her yıl düzenledikleri fuarın geçtiğimiz yıl büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, “Geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 firma katıldı, 12 bini aşkın kişi ziyaret etti. Bu sene hem katılımcı hem de ziyaretçi olarak hedefimiz daha yüksek. 113 firmanın katılımı ve 20 bini aşkın ziyaretçi hedefliyoruz” dedi.





Ayşenur Aydın Gümrükcü, hem işletmeleri hem de ziyaretçilerin bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve seminerlerin de yapılacağını belirterek, dolu dolu bir fuar organizasyonu olacağını söyledi. Gümrükcü, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve diğer destek veren kurumlara da teşekkür etti.

KAŞIKÇI; “ARA ELEMAN SORUNU”

Kocaeli İstihdam Daire Başkanı aynı zamanda derneğin Onursal Başkanı Öztekin Kaşukçi de, “Daha önce birlikte çok projeler yaptık. Bölgemizde ara eleman sıkıntısı ne yazık ki çok fazla. Bölgemizde yatırımlar artıyor, yeni yatırımcılar geliyor ama ara eleman sorunu devam ediyor. Bu sorunun çözümü için kurumların işbirliği ve bu tür organizasyonlar çok önemli” dedi.

TÜRKMEN ; “BU ORGANİZASYON ÇOK ÖNEMLİ”







Gebze Teknik Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Türkmen de, Gebze Teknik Üniversitesi ile sanayi işbirliğinin bir adım ileriye götürülmesi açısından bu organizasyonun çok önemli olduğunu belirterek, işin uzmanlarının iş arayanlara beklentilerini daha iyi anlatacak ortam bulacaklarını söyledi. Türkmen ayrıca bu fuarın şehirle üniversiteyi buluşturacağını kaydetti.

ALAŞAR; “BÖLGEMİZİN EN BÜYÜK SIKINTISI İSTİHDAM ”

Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi ve İKDAY yöneticisi Hakan Alaşar da, “Bölgemizin en büyük sıkıntısı istihdam. 20 yıl öncesine kadar işsizlik vardı şimdi personel bulma sıkıntısı var. Derneğimiz bu konuda katkı sağlamak için çalışıyor” dedi. Hakan Alaşar ayrıca Gebze’de bir fuar alanı eksikliği bulunduğunu da ifade etti.

(ÜMİT ÜLKER)