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Kenya'ya İş Heyeti Ziyaret Programı!

Türkiye – Afrika İşadamları Derneği (Turkish – African Business Association – TABA), Kenya’nın başkenti Nairobi’ye bir iş heyeti düzenlemektedir. Program, KOSGEB destekli olarak gerçekleşecek olup KOBİ statüsündeki katılımcıların ulaşım, konaklama ve diğer masraflar için azami %50 oranında destek sağlanabilecektir. Programa katılım bildirmek isteyenlerin aşağıda iletişim bilgileri yer alan TABA yetkilisi ile iletişime geçerek bilgi almaları tavsiye edilmektedir. Katılmak isteyenlerin aşağıda linki yer alan online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Kenya'ya İş Heyeti Ziyaret Programı!

30 Aralık 2016 Cuma 16:52

 Son başvuru tarihi: 30 Aralık 2016, Cuma (Başvuru son tarihinin 1 hafta uzatılması söz konusu)

Duyuru: https://drive.google.com/file/d/0B4hYHFSRPxvQbW1YS2JCZ1duM3c/view

Online başvuru formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3F1yx-r3CmOSJ5zrQfba8z0ndPkDbPrdxPUD3zNki6Va7eQ/viewform?c=0&w=1

Ziyaret tarihleri

17 – 22 Ocak 2017

Ziyaret programı

17 Ocak 2017, Salı

18.00 – 18.30

Havalimanında buluşma ve check-in

20.35 – 21.35

Uçağa biniş

18 Ocak 2017, Çarşamba

04.15 – 05.30

Varış, Bagaj ve Pasaport İşlemleri

05.30 – 07.00

Kahvaltı ve Dinlenme

12.00 – 14.00

SIM Kart ve Yerel Para Birimi Değişimi

14.00 – 17.00

Mini Şehir Turu ve Yerel Ticaret Alanları Gezisi

17.00 – 19.00

Akşam Yemeği (Kişisel)

19.00 – 19.30

Otele dönüş

19 Ocak 2017, Perşembe

06.00 – 08.00

Kahvaltı

09.00 – 09.30

TABA, KEN Invest, KNCCI, KEPSA, KAWBO ve PEWIN sunumları

09.30 – 10.15

Şirket Tanışma ve Tanıtım Sunumları

10.15 – 13.00

İkili İş Görüşmeleri (B2B)

13.00 – 14.00

Öğle Yemeği (Kişisel)

14.00 – 15.30

İkili İş Görüşmeleri (B2B)

15.30 – 17.00

Devlet Bakanları ile Görüşme, Kurum Ziyaretleri,

(İsteğe göre Şirket Ziyaretleri)

19.30 – 20.30

Akşam Yemeği (Kişisel)

21.00

Otele dönüş

20 Ocak 2017, Cuma

07.00 – 09.00

Kahvaltı

09.00 – 15.00

Özel tahsis edilmiş araçlar ve mihmandar eşliğinde Şirket Ziyaretleri ve Toplantılar

(Dileyen katılımcılar için Jamia Camii’nde Cuma Namazı imkanı)

16.00 – 17.00

Türkiye Cumhuriyeti Kenya Büyükelçiliği’ne Ziyaret ve Ticari Ataşe ile Görüşme

17.00 – 19.00

Akşam Yemeği (Kişisel)

20.00

Otele dönüş

21 Ocak 2017, Cumartesi

05.00 – 10.00

Nairobi Ulusal Parkı – Mini Safari (Opsiyonel)

10.00 – 12.00

David Sheldrick Wildlife Trust turu

12.00 – 13.00

Öğle Yemeği (Kişisel)

13.00 – 15.00

Bomas of Kenya

15.00 – 17.00

Yerel Pazar

17.30 – 19.30

TABA sponsorluğunda Akşam Yemeği

20.00 – 20.30

Otele dönüş

22 Ocak 2017, Pazar

01.30 – 02.00

Otelden check-out

02.00 – 02.30

Havalimanına gidiş ve uçağa biniş

05.00 – 12.35

Nairobi – İstanbul uçak seyahati

Katılım Ücreti

TABA Üyesi olmayan katılımcılar: US$ 3000 (KOSGEB desteği olmadan)

TABA Üyesi olan katılımcılar: US$ 2750 (KOSGEB desteği olmadan)

Katılım ücretinin karşıladığı hizmetler:

§  5 Gece Otel Konaklaması

§  Gidiş-Dönüş Uçak Biletleri

§  Vize Ücreti

§  Milli Park ve Diğer Tüm Giriş Ücretleri

§  Kahvaltılar

§  Mihmandar, Tercüman ve Rehberler

§  Servis ve araçlarla ulaşım

§  Tanışma ve Veda Yemeği

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Yunus Saraçlar

Tel: (212) 806 03 23

Cep: (537) 342 93 19

e-posta: info@turkishafrican.org

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