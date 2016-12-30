Kenya'ya İş Heyeti Ziyaret Programı!

Havalimanında buluşma ve check-in

Varış, Bagaj ve Pasaport İşlemleri

Kahvaltı ve Dinlenme

SIM Kart ve Yerel Para Birimi Değişimi

Mini Şehir Turu ve Yerel Ticaret Alanları Gezisi

TABA, KEN Invest, KNCCI, KEPSA, KAWBO ve PEWIN sunumları

Şirket Tanışma ve Tanıtım Sunumları

(İsteğe göre Şirket Ziyaretleri)

Devlet Bakanları ile Görüşme, Kurum Ziyaretleri,

(Dileyen katılımcılar için Jamia Camii’nde Cuma Namazı imkanı)

Özel tahsis edilmiş araçlar ve mihmandar eşliğinde Şirket Ziyaretleri ve Toplantılar

Türkiye Cumhuriyeti Kenya Büyükelçiliği’ne Ziyaret ve Ticari Ataşe ile Görüşme

Havalimanına gidiş ve uçağa biniş

TABA Üyesi olmayan katılımcılar: US$ 3000 (KOSGEB desteği olmadan)

TABA Üyesi olan katılımcılar: US$ 2750 (KOSGEB desteği olmadan)