Kenya'ya İş Heyeti Ziyaret Programı!

Duyuru: https://drive.google.com/file/
Online başvuru formu: https://docs.google.com/forms/
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Ziyaret tarihleri
|
17 – 22 Ocak 2017
|
Ziyaret programı
|
17 Ocak 2017, Salı
|
18.00 – 18.30
|
Havalimanında buluşma ve check-in
|
20.35 – 21.35
|
Uçağa biniş
|
18 Ocak 2017, Çarşamba
|
04.15 – 05.30
|
Varış, Bagaj ve Pasaport İşlemleri
|
05.30 – 07.00
|
Kahvaltı ve Dinlenme
|
12.00 – 14.00
|
SIM Kart ve Yerel Para Birimi Değişimi
|
14.00 – 17.00
|
Mini Şehir Turu ve Yerel Ticaret Alanları Gezisi
|
17.00 – 19.00
|
Akşam Yemeği (Kişisel)
|
19.00 – 19.30
|
Otele dönüş
|
19 Ocak 2017, Perşembe
|
06.00 – 08.00
|
Kahvaltı
|
09.00 – 09.30
|
TABA, KEN Invest, KNCCI, KEPSA, KAWBO ve PEWIN sunumları
|
09.30 – 10.15
|
Şirket Tanışma ve Tanıtım Sunumları
|
10.15 – 13.00
|
İkili İş Görüşmeleri (B2B)
|
13.00 – 14.00
|
Öğle Yemeği (Kişisel)
|
14.00 – 15.30
|
İkili İş Görüşmeleri (B2B)
|
15.30 – 17.00
|
Devlet Bakanları ile Görüşme, Kurum Ziyaretleri,
(İsteğe göre Şirket Ziyaretleri)
|
19.30 – 20.30
|
Akşam Yemeği (Kişisel)
|
21.00
|
Otele dönüş
|
20 Ocak 2017, Cuma
|
07.00 – 09.00
|
Kahvaltı
|
09.00 – 15.00
|
Özel tahsis edilmiş araçlar ve mihmandar eşliğinde Şirket Ziyaretleri ve Toplantılar
(Dileyen katılımcılar için Jamia Camii’nde Cuma Namazı imkanı)
|
16.00 – 17.00
|
Türkiye Cumhuriyeti Kenya Büyükelçiliği’ne Ziyaret ve Ticari Ataşe ile Görüşme
|
17.00 – 19.00
|
Akşam Yemeği (Kişisel)
|
20.00
|
Otele dönüş
|
21 Ocak 2017, Cumartesi
|
05.00 – 10.00
|
Nairobi Ulusal Parkı – Mini Safari (Opsiyonel)
|
10.00 – 12.00
|
David Sheldrick Wildlife Trust turu
|
12.00 – 13.00
|
Öğle Yemeği (Kişisel)
|
13.00 – 15.00
|
Bomas of Kenya
|
15.00 – 17.00
|
Yerel Pazar
|
17.30 – 19.30
|
TABA sponsorluğunda Akşam Yemeği
|
20.00 – 20.30
|
Otele dönüş
|
22 Ocak 2017, Pazar
|
01.30 – 02.00
|
Otelden check-out
|
02.00 – 02.30
|
Havalimanına gidiş ve uçağa biniş
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05.00 – 12.35
|
Nairobi – İstanbul uçak seyahati
|
Katılım Ücreti
|
TABA Üyesi olmayan katılımcılar: US$ 3000 (KOSGEB desteği olmadan)
|
TABA Üyesi olan katılımcılar: US$ 2750 (KOSGEB desteği olmadan)
|
Katılım ücretinin karşıladığı hizmetler:
§ 5 Gece Otel Konaklaması
§ Gidiş-Dönüş Uçak Biletleri
§ Vize Ücreti
§ Milli Park ve Diğer Tüm Giriş Ücretleri
§ Kahvaltılar
§ Mihmandar, Tercüman ve Rehberler
§ Servis ve araçlarla ulaşım
§ Tanışma ve Veda Yemeği
Daha fazla bilgi ve sorularınız için:
Yunus Saraçlar
Tel: (212) 806 03 23
Cep: (537) 342 93 19
e-posta: info@turkishafrican.org