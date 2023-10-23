EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kış lastiği alırken üretim tarihine dikkat

1 Aralık itibariyle Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. Araç bakım uzmanı, lastikte üretim tarihinin önemli olduğunu belirterek, "Lastiğin raf ömrü 10 yıldır. Aracın altında bu ömür 5 yıla kadar düşüyor. Vatandaşların bunu alırken dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

Kış lastiği alırken üretim tarihine dikkat

23 Ekim 2023 Pazartesi 09:38

Ülke genelinde 1 Aralık itibariyle zorunlu kış lastiği dönemi başlayacak. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, bu tarihten itibaren kış lastiği takmak zorunda kalacaklar. Lastik taktırmak için 1 Aralık'ın beklenilmemesini tavsiye eden Düzce'de araç bakım merkezi müdürü Ümit Sel, "Ticari araçlarda zorunlu tarih 1 Aralık fakat can güvenliği için otomobiller daha erken tercih edebiliyor. Aşırı yol yapmayan insanlar daha erken taktırabiliyor. Kendi aracım için örnek vereyim. Sabah saatlerinde işe gelirken hava sıcaklığı 8-10 derece oluyor. Akşam da eve giderken hava sıcaklığı yine aynı seviyede oluyor. Bu aralar kış lastiği takılabilir. Son güne bırakmamak adına takılabilir ama resmi olarak 1 Aralık'ta lastiklerin takılması gerekiyor" dedi.

 

"Lastikte tarih önemli"

Lastiklerin üretim tarihinin önemli olduğunu belirten Sel, "Lastiklerde üretim tarihi çok önemlidir. Lastiğin raf ömrü 10 yıldır. Aracın altında bu ömür 5 yıla kadar düşüyor. Vatandaşların bunu alırken dikkat etmeleri gerekiyor. 5-6 yıllık lastik almamak gerekiyor. Yırtık lastik almamaları gerekiyor. 2022 aslında bizim için eski bir tarih değil. Fiyat olarak daha uygun olacaksa tercih edilebilir ama mümkünse çok kullanılmadığını düşünürsek kış lastiğini yeni tarihli almak faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Türkiye'de bir ilk: Ayçiçeği yağı bu özütle daha sağlıklı olacak Türkiye'de bir ilk: Ayçiçeği yağı bu özütle...
GOSB Teknopark A.Ş. Ve İnosens Bilişim Teknolojileri’nden Uluslararası Program GOSB Teknopark A.Ş. Ve İnosens Bilişim Teknolojileri’nden...
Başkan Bahar: “Dijitalleşmenin 1 Puan Artışı 26 Milyar Dolar Katkı Sağlar” Başkan Bahar: “Dijitalleşmenin 1 Puan Artışı...
İTO Başkanı Avdagiç: "Şirket kredi kartlarının limit ve taksitleri artırılmalı" İTO Başkanı Avdagiç: "Şirket kredi kartlarının...
Siemens Healthineers Türkiye’den sağlık alanında iş birliği Siemens Healthineers Türkiye’den sağlık alanında...
Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden hasar başvuru sürecinde dijital dönüşüm Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden hasar başvuru...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Türkiye'de bir ilk: Ayçiçeği yağı bu...
Kocaeli'de çiftçilere verilen mazot kartı dağıtım töreninde biberiyenin ayçiçeği yağında koruyucu...

Haberi Oku