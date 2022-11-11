Kocaeli Sanayi Odası’ndan Anıtkabir ve TOBB ziyareti





Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Üyeleri, gerçekleşen oda seçimlerinin ardından Ankara’ya çıkarma yaptı. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve KSO Meclis Üyeleri’nin katılımı ile gerçekleşen programda ilk durak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) oldu. KSO heyeti, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret ederek hem tanıştı hem de görüş alışverişinde bulundu. Kocaeli heyetini samimi bir şekilde karşılayarak yeni görevlerinde başarılar dileyen Hisarcıklıoğlu, aynı zamanda TOBB Başkan Yardımcısı da olan ve yakınen çalıştığı KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu’nu dördüncü kez başkanlığa seçilmesinden dolayı kutladı, çalışmalarından duyduğu memnuniyeti paylaştı.





ANITKABİR ZİYARETİ

KSO heyeti, Hisarcıklıoğlu ile bir süre görüştükten sonra Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılının 84’üncü yıl dönümü dolayısı ile Anıtkabir’i ziyaret ederek Atamızın huzuruna çıkarak, Atamızı saygı ve özlemle yad etti. KSO Heyeti, ziyaretin ardından Kocaeli’ye döndü.







