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Kocaeli'de ulaşıma zam geldi

Kocaeli'de toplu taşıma ücretlerine yüzde 63, servis ve taksi ücretlerine ise yüzde 65 oranında zam yapıldı.

Kocaeli'de ulaşıma zam geldi

02 Ağustos 2023 Çarşamba 15:34

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşıma zammı gündemi ile toplandı. Kocaeli Kongre Merkezinde yapılan toplantıda Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası tarafından talep edilen yüzde 100 zamma karşılık UKOME’den toplu taşıma ücretlerine yüzde 63 oranında zam yapıldı. 8 TL olan şehir içi ulaşım bedeli 13 TL'ye yükseldi. Servis ve taksicilerin ulaşım zammı yüzde 65 olarak belirlendi. Taksi ücretlerinde yapılan tarife değişikliği ile indi bindi ücreti 40 TL’den 66’TL’ye yükseltildi. Öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü indirimli bilet 5 lira 50 kuruştan 9 liraya yükseltilirken, 2 liranın belediye tarafından ödenmesine karar verildi. Abonman ücreti 3 lira 25 kuruştan 5 liraya yükseldi. Tramvay ücretlerine de yüzde 69 zam yapıldı. Tramvay 6.5 TL’den 11 TL oldu, indirimli 4.25 TL’den 7 TL’ye yükseldi. Vapur 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli ücretler 6.75'ten 11 TL ye çıktı. Deniz ulaşımının abonmanı 4.75'ten 8'e çıktı.

Toplantıya başkanlık eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, kilometre ve hatlara bakılarak karar verildiğini söyledi.



İHA
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