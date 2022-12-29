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KOTO’dan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Hülagü’ye ‘hayırlı olsun’ ziyareti

KOTO heyeti, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi

KOTO'dan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Hülagü'ye ‘hayırlı olsun' ziyareti

29 Aralık 2022 Perşembe 12:36


Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevi sona erdikten sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. KOÜ Rektörlüğü boyunca kente önemli katkılar sunan Prof. Dr. Hülagü’ye yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Bulut, “Yüksek öğretim ve sağlık başta olmak üzere kentimize çağ atlattınız. Bu yeni görevinizde de ülkemize üst düzey katkılar sunacağınıza yürekten inanıyoruz” dedi. KOTO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Sadettin Hülagü, çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. 

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