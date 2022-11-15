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KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekim ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

15 Kasım 2022 Salı 16:55


Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ekim ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ekim ayında bütçe gelirleri 224.16 milyar TL, bütçe giderleri 307.42 milyar TL olarak gerçekleşti. Gelirlerdeki artış yüzde 96,6 olurken, giderlerdeki artış yüzde 133.9 oldu. Dolayısıyla bütçe ekim ayında 83.25 milyar TL açık verdi. Ocak-ekim dönemi bütçe açığı ise 128.75 milyar TL oldu” dedi.


ALT KALEMLER

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Bütçe gelirleri kapsamında; vergi gelirleri ekim ayında 181.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89.2 arttı. Alt kalemlerine baktığımızda gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 42.6’lık, dahilde alınan mal ve hizmet vergilerinde yüzde 103.6’lık, ÖTV’de yüzde 155.7’lik artışlar olduğunu görüyoruz. Yine ithalat artışına bağlı olarak, ithalden alınan KDV’de de yüzde 126.9’lukartış var. Giderler tarafında ise ağırlıklı olarak cari transferler, mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderleri kalemlerinde olduğu görülüyor” diye konuştu. Denk bütçenin önemine değinen Zeytinoğlu, bu durumda daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkanına ulaşılabileceğini ifade etti.


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