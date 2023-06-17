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KSO Başkanı Zeytinoğlu Bütçe Gerçekleşmelerini Değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerine ilişkin verileri değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu Bütçe Gerçekleşmelerini Değerlendirdi

17 Haziran 2023 Cumartesi 08:07



Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Mayıs ayında bütçe gelirleri 549.42 milyar TL, bütçe giderleri 430.52 milyar TL olarak gerçekleşti. Giderlerdeki artış yüzde 147.7, gelirlerdeki artış yüzde 72.9 oldu. Bu gelişmelerle bütçenin mayıs ayında 118.90 milyar TL fazla verdiğini görüyoruz. Böylece ocak-mayıs dönemi bütçe açığı 263.59 milyar TL’ye gerilemiş oldu” dedi.


ALT KALEMLER

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, bütçede verilen fazlada vergi gelirlerinin katkısına dikkat çekerek, “Vergi gelirlerinin mayıs ayında 507.41 milyar TL ile bütçeyi önemli ölçüde desteklediğini görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 72.5, dahilde alınan KDV’de yüzde 71.6, ÖTV’de yüzde 103.9’luk artışlar var. Yine ithalat artışına bağlı olarak, ithalden alınan KDV’de de yüzde 56.1’lik artış var. Giderler tarafına baktığımızda; cari transferler kaleminde yüzde 133.8, mal ve hizmet alım giderlerinde yüzde 66.4, sermaye giderlerinde yüzde 149.2 ve sermaye transferleri kalemlerinde yüzde 195.3’lük artışlar olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.


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