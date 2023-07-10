KSO Başkanı Zeytinoğlu işgücü verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 9.5 ile geçen yılın aynı ayına göre 1.3 puan, nisan ayına göre 0.5 puan geriledi. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 22.5 olarak gerçekleşti. Burada da aylık bazda 1.2 puanlık iyileşme olurken geçen yıla göre 0.2 puanlık artış olduğu görüyoruz” dedi.

DETAYLARI PAYLAŞTI

Zeytinoğlu, “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda; Nisandan mayısa çalışabilir nüfus 47 bin kişi, istihdam edilenler 63 bin kişi artmış. Mayıs itibariyle toplam istihdam sayısının ise 31 milyon 716 bin kişi olduğunu görüyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz, nüfusumuza oranla bunun daha yüksek seviyelere ulaşması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Zeytinoğlu, ülkemize yabancı sermaye çekilmesinin istihdama da katkı sunacağına dikkat çekti.