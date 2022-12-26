KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Aralık ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 76.5 ile geçen yıla göre 2.2 puan gerilerken, kasım ayına göre 0.6 puan arttı. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise Aralık’ta yüzde 72 ile kasım ayına göre 0.4 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0.8 puan arttı.” dedi. Kapasite kullanımlarında Kocaeli’nin pozitif ayrıştığını söyleyen Zeytinoğlu, “İlimizin ihracat yapan bir il olmasının faydaları olduğunu düşünüyoruz.” dedi.









“İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 62’si kapasite kullanım oranlarının arttığını bildirdi.” diyen Zeytinoğlu, “Aralık ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının ocak ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda, firmalarımızınyüzde 20’siocak ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 18’i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 62’sinde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 23’ü dış siparişlerinin ocak ayında arttığını belirtirken, yüzde 20’si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 57’sinde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.” dedi.





KSO Başkanı Zeytinoğluaçıklamasının devamında, “2022yılına baktığımızda, Türkiye geneli ortalama kapasite kullanım oranının yüzde 77.2 ile geçen yıla göre 0.6 puan, Kocaeli'nin ise yüzde 71.6 ile geçen yıla göre0.7 puan arttığını görüyoruz. 2022’de ihracatta aylık 20 milyar doların aşıldığı rekor seviyeler gerçekleştirdik. Bu artış trendinin kapasite kullanım oranlarındaki artışı da desteklediğini görüyoruz. 2023 yılında da üretim ve ihracat artışlarıyla devam etmesini temenni ediyoruz.” dedi.