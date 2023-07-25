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EKONOMİ:
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KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu temmuz ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

25 Temmuz 2023 Salı 17:01

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Temmuz ayında kapasite kullanım oranı Türkiye genelinde yüzde 77.1 ile geçen yılın aynı ayına göre 1.1 puan gerilerken, haziran ayına göre 0.3 puan arttı. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise temmuzda yüzde 71.6 ile haziran ayına göre 0.2 puan azalırken, geçen yılın aynı ayına göre de 0.2 puan azaldı. Sektörlere baktığımızda temmuz ayında; metal, makine, plastik ve kimya sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

GELECEK DÖNEM BEKLENTİLERİ

Kocaeli firmalarının gelecek dönem beklentilerine yönelik açıklamalarda bulunan Zeytinoğlu, “Temmuz ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının ağustos ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmalarımızın yüzde 24’ü ağustos ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 17’si azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 59’unda ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 16’sı dış siparişlerinin ağustos ayında arttığını belirtirken, yüzde 16’sı azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 68’inde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” ifadelerini kullandı.

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