KSO Başkanı Zeytinoğlu Ocak Ayı Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış
ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ocak ayında ihracatımız 19 milyar 376
milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artış oranı yüzde 10.4 oldu. Bu ihracat
rakamının ocak ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. 2023 yılında başta Avrupa olmak
üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracat performansımızın artarak devam etmesini temenni
ediyoruz” dedi.
EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER
Zeytinoğlu Rusya ile ihracat artışındaki ivmelenmenin ocakta da devam ettiğini ve ocakta Rusya’nın
ihracatımızda üçüncü sırada yer aldığını söyleyerek, “En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeden en yüksek
ihracat artış oranı yüzde 149.4 ile Rusya’ya oldu. Almanya’ya yüzde 13.8, İngiltere’ye yüzde 0.7’lik artış
olurken, ABD ile ihracatımız yüzde 2.7, İtalya ile ihracatımız yüzde 10.1 gerileme olduğunu görüyoruz” diye
konuştu.
İTHALAT DEĞERLENDİRMESİ
Ocak ayında ithalatın 33 milyar 742 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, “İthalat, geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 21.2 artış gösterdi. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) malları
ithalatında yüzde 32.7, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 16.1 ve tüketim malları ithalatında yüzde
70.9’luk artışlar var. Tüketim malları ithalatındaki artışın çok yüksek olduğunu görüyoruz ve dış ticaret
açığının azaltılması noktasında bu kalemde daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Döviz kurunun ihracatı destekler bir seviyede olmasının, tüketim malları ithalatının azalması noktasında da
önemli bir destek unsuru olacağını söyleyen Zeytinoğlu, “Tüketim malları ithalatı yapılan ürünlerin, kendi
kabiliyetimizle üretilmesi, yatırım imkanlarının teşvik edilmesi noktasında kurun değerli olduğunu
düşünüyoruz” ifadesini kullandı.