KSO Başkanı Zeytinoğlu Ocak Ayı Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi, yüzde 10.4 artışla 19 milyar 376 milyon olarak gerçekleşen ihracatın ocak ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu söyledi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış

ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ocak ayında ihracatımız 19 milyar 376

milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artış oranı yüzde 10.4 oldu. Bu ihracat

rakamının ocak ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. 2023 yılında başta Avrupa olmak

üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracat performansımızın artarak devam etmesini temenni

ediyoruz” dedi.

EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER

Zeytinoğlu Rusya ile ihracat artışındaki ivmelenmenin ocakta da devam ettiğini ve ocakta Rusya’nın

ihracatımızda üçüncü sırada yer aldığını söyleyerek, “En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeden en yüksek

ihracat artış oranı yüzde 149.4 ile Rusya’ya oldu. Almanya’ya yüzde 13.8, İngiltere’ye yüzde 0.7’lik artış

olurken, ABD ile ihracatımız yüzde 2.7, İtalya ile ihracatımız yüzde 10.1 gerileme olduğunu görüyoruz” diye

konuştu.

İTHALAT DEĞERLENDİRMESİ

Ocak ayında ithalatın 33 milyar 742 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, “İthalat, geçen

yılın aynı ayına göre yüzde 21.2 artış gösterdi. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) malları

ithalatında yüzde 32.7, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 16.1 ve tüketim malları ithalatında yüzde

70.9’luk artışlar var. Tüketim malları ithalatındaki artışın çok yüksek olduğunu görüyoruz ve dış ticaret

açığının azaltılması noktasında bu kalemde daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Döviz kurunun ihracatı destekler bir seviyede olmasının, tüketim malları ithalatının azalması noktasında da

önemli bir destek unsuru olacağını söyleyen Zeytinoğlu, “Tüketim malları ithalatı yapılan ürünlerin, kendi

kabiliyetimizle üretilmesi, yatırım imkanlarının teşvik edilmesi noktasında kurun değerli olduğunu