KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekim ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi, Avrupa’daki durgunluğa rağmen yaşanan artışın olumlu olduğunu söyledi





Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi ekim ayında aylık bazda yüzde 2.4, yıllık bazda yüzde 2.5 arttı. Avrupa’daki durgunluğa rağmen üretimde gerçekleşen bu artışı olumlu değerlendiriyoruz. Ekim ayı verilerinin alt kalemlerine baktığımızda sermaye malları ve yüksek teknolojili ürünlerdeki artışların dikkat çekici olduğunu görüyoruz” dedi.





ALT KALEMLER

Zeytinoğlu, “Sermaye mallarında aylık yüzde 9.9, yıllık yüzde 26.6’lık, yüksek teknolojili ürünlerde ise aylık yüzde 11, yıllık yüzde 36.7’lik artış var. Katma değerli üretim, geleceğe yönelik yatırım ve büyüme açısından bu kalemleri önemsiyoruz. Diğer taraftan, imalat sanayi sektöründe aylık yüzde 2.5, yıllık yüzde 3.7, orta yüksek teknolojili ürünlerde aylık yüzde 6.5, yıllık yüzde 14.3 ile genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen artışları olumlu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.



