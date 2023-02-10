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KTO deprem bölgeleri için tek yürek

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından Körfez Ticaret Odası'nın (KTO) afetzedelere yardımları sürüyor. 32 operatör, 52 çekici ve 376 makine ile deprem bölgelerindeki yerini alan KTO, aynı zamanda depremzedeler için 4 tır dolusu yardım malzemesi ulaştırdı.

KTO deprem bölgeleri için tek yürek

10 Şubat 2023 Cuma 22:15

 Depremin olduğu günden bu yana etkilenen illerdeki odalar, AFAD ve Körfez Belediyesi ile koordineli çalışan KTO, yapılan yardımların planlaması ve ihtiyaç duyulan yerlere doğru ulaştırılması için Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan’ın başkanlığını yaptığı koordinasyon ekibi kurdu. Düzenli olarak yapılan toplantılar neticesinde bölgeden gelen ihtiyaca göre de planlamalar yapıldı. KTO, deprem bölgelerinde 32 operatör, 52 çekici, 376 makine ve yardımcı ekipman ile sahada yer aldı.  Aynı zamanda Körfez Ticaret Odası tarafından deprem bölgelerine 4 tır temel gıda ve hijyen malzemeleri gönderildi. 
  KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Körfez Ticaret Odası olarak biz de üyelerimiz ile birlikte deprem bölgesi için ilk günden bu yana özveriyle çalışıyoruz. Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu olarak bundan sonraki süreçte de üyelerimizin de desteğiyle yardımlarımıza devam ederek, yaralarımızı birlikte saracağız" dedi. 
  Öte yandan, Başkan Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Gülcan ve Mehmet Gümüş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Kaya, Fatih Fidan, Fatih Uykun ve Meclis Üyesi Ramazan Öztürk, depremin vurduğu Hatay'a giderek, incelemelerde bulundu. 
 


İHA
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