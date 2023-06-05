Marmara Kadın Koop. Birliği, Çanakkale’de el üstünde





Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, yaptığı başarılı çalışmalarıyla ülke genelinde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. En son Halkbank destekli yurtdışı operasyonuna hak kazanan, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere 50’den fazla ülkede E-Ticaret faaliyetleri sürdüren ShopiVerse’nin Türkiye genelinde seçtiği 11 kooperatiften biri olan Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, Edirne ve Bursa’dan sonra Çanakkaleli girişimci kadınların davetlisi olarak seminere katıldı, üst birlik başkanı Nuket Özcan ve yönetimi, deneyimlerini paylaştı. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu’nun konuğu olarak ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen seminere Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Latif Candan, ÇTSO Genel Sekreteri Sema Sandal, Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ile kooperatif temsilcileri katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Birce Bilici Şimşek, Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi ve ÇOMÜ Biga Meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik Programı Danışmanı Öğr. Gör. Muradiye Özel Ödül ve Ticaret il Şube Müdürü T. Mustafa Yıldırım, Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği’nin kurulduğu günden bu yana çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini ve bu çalışmalarıyla örnek olduğuna vurgu yaparak, kadın girişimcileri üretime teşvik etti.

Öte yandan birliğin şeması, işleyişi, faaliyetleri ve kadın kooperatiflerine sağladıkları destekler hakkında önemli bilgiler veren Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan da, şunları söyledi: “Biz kooperatifçiliğe, imece ticaret olarak bakıyoruz. Bu yüzden bir kooperatif kurulurken şartları sağlamak için çok emek harcamak ve ortak paydada buluşmak gerektiğini vurguluyoruz. Emin adımlarla yola çıkan kişilere eşlik etmek istiyoruz. Bu sebeple benzer ürünleri üretilmesini değil piyasanın arz ve talebine göre üretmenin, sürdürülebilir ticaretin önemini anlatıyoruz. Ar-ge, coğrafi işaret, markalaşma konularını önceliyoruz. Bugün sadece bölgemizde değil, Türkiye’nin her yerinde refrans kabul edilmek bizler için en büyük mutluluk. Daima kadınlarımızın yanında olacağız”.

Soru-cevap, hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimi ile sonlanan seminerin ardından, ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezi’nin giriş bölümünde kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin sergilenmesi için kurulan stantlar gezilerek program sona erdi.

İHA