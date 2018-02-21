· ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KOCAELİ YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR…

· 2017’DE TAMAMLANARAK AÇILAN TESİSLER VATANDAŞLARA HİZMET VERİYOR…





Şehirlere içme suyu temin eden, zirai arazileri modern sulama tesisleri ile suya kavuşturan, insanımızı ve toprağımızı taşkın zararlarından koruyan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kocaeli ’ye yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen projelerin uygulandığı Kocaeli’nde 2017 yılında 2 adet tesis hizmete açıldı.

1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Kocaeli’nde bir adet sulama tesisi ile 1 adet taşkın koruma tesisini hizmete açan Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu tesisler için 3 milyon 427 bin TL tutarında harcama yaptı.

Tamamlanan sulama tesisleri ile 1.110 dekar zirai araziyi suya kavuşturan Bakanlık, bu tesislerle ülke ekonomisine de yıllık 1 milyon 331 bin TL katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca hizmete açılan taşkın koruma tesisleriyle 1 meskun mahal ve 400 dekar arazi taşkın zararlarından korunacak.

“Kocaeli’nde Büyük Yatırımlara İmza Attık”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kocaeli’nde büyük yatırımlara imza attıklarını kaydederek şunları söyledi:

“Bakanlık olarak hangi şehrimizin neye ihtiyacı varsa belli bir planlama çerçevesinde yatırım yapmaya ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Kocaeli’nde sadece geçtiğimiz yıl 2 adet tesisi hizmete açtık. Burada hâlihazırda devam eden projelerimiz var. Bu projelerle zirai arazilerimizi suya kavuşturmaya, vatandaşlarımızı ve toprağımızı muhtemel taşkın zararlarından korumaya devam edeceğiz.”