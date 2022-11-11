Polisan Holding, 54 dönüme 3 bin ağaç dikti

Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu: "Bugün dünyada iklim değişikliğine bağlı olarak birçok felaket yaşanıyor. Ormanlık alanlarımızı korumadığımız, doğayı ve suyu çöplerle zehirlediğimiz için karşı karşıya kaldığımız bu felaketlerle ancak birlikte mücadele ederek başa çıkabiliriz"

Polisan Holding, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Dilovası'nın Tavşanlı Bölgesi'ne 3 bin ağaç dikti.

Polisan Holding açıklamasına göre, temmuz ayında gerçekleşen yangında tahrip olan 54 dönümlük alanın ağaçlandırıldığı etkinliğe, Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, boya, kimya ve liman yatırımlarının üst düzey yöneticileri, Polisan çalışanları ve Polisan Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Etkinlikte kimya, boya, liman işletmeciliği yatırımlarının bulunduğu Dilovası’na, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 3 bin ağaç dikildi. Etkinlikte, çocuklara ağaç dikimi ve bakımı hakkında da bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıkamiloğlu, son dönemde yaşanan ve sayıları gittikçe artan orman yangınlarının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Burası da yangında küle dönen ormanlık alanlardan biri. Yangın sonrası doğanın kendini korumasına yardım etmek ve biyoçeşitliliğe destek sunmak için çalışanlarımızla, öğrenci kardeşlerimizle bugün buradayız. 3 bin ağaç diktik. Aslında işin en kolay kısmı bu, önemli olan bundan sonrası yani ormanı koruma ve büyütme süreci. Bugün dünyada iklim değişikliğine bağlı olarak birçok felaket yaşanıyor. Ormanlık alanlarımızı korumadığımız, doğayı ve suyu çöplerle zehirlediğimiz için karşı karşıya kaldığımız bu felaketlerle ancak birlikte mücadele ederek başa çıkabiliriz."

Hacıkamiloğlu, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının tüm faaliyet alanlarında ve operasyonlarında etkin bir şekilde uygulandığını, 2012 yılından beri yürüttükleri projelerin sonucu olarak karbon emisyonunu yüzde 53 oranında azalttıklarını aktardı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Hacıkamiloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel müdürlük binamızda, üretim tesislerimizde ve operasyon sahalarımızda yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin kullanım oranını yüzde 50’ye çıkardık. Hedefimiz oranı yüzde 100’e çıkarmak, şu anda bu projelerin üzerinde çalışıyoruz. Bunu önemsiyoruz; çünkü karbon emisyonu büyük oranda enerjiden kaynaklanıyor. Fosil yakıtların yerini yenilenebilir, doğa dostu enerji kaynaklarının alması için yatırımlar yaptığımız gibi, bu bakış açısının yerleşmesine hizmet edeceğine inandığımız her türlü proje, etkinlik ve çalışmanın içinde yer almaya özen gösteriyoruz.

Sahip olduğumuz kimya ve boya fabrikasını yeşil fabrika standartlarına göre yeniden inşa ettik ve üretimlerimizi bu fabrikalara taşıdık. Ayrıca yağmur suyu hasadı yapıyoruz. Enerji ve su tasarrufuna katkı sağlayan prosesler geliştirdik ve başarı ile uyguluyoruz. Yürüttüğümüz bütün çalışmalarla şirketlerimizin karbon ayak izini düşürmeye çalışıyoruz. Ana hedefimiz dünyanın en büyük holdingi olmak değil; dünyaya en iyi davranan olmak."

AA