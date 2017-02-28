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Promosyon artıyor

Emekliler promosyona kavuşuyor. Bankalar, ‘3 yıl maaşımı sizden alacağım’ sözünü verenlere maaşa göre 300, 375, 450 lira verecek. Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı ile otomatik ödeme talimatını kabul edene yüzde 10 zam var

Promosyon artıyor

28 Şubat 2017 Salı 14:45


.11.5 milyon ye da ödeme süreci başlıyor. Emekliler, başvurduğu bankaya sadece "3 yıl maaşımı buradan alacağım" taahhüdünü vererek promosyon alabilecek. Ödemeler, TC kimlik numarasının son rakamına göre Mart, Nisan ve Mayıs'ta yapılacak. Promosyonda taban tutarlar ise maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olacak.

ÇALIŞMA YAPILIYOR
Ancak bazı bankalar emekli maaşı pastasındaki payını artırmak için tutarları yükseltmeyi planlıyorYüzde 10 daha yüksek promosyondan; otomatik ödeme talimatı veren, kredi kartı veya kredili mevduat hesabı isteyen emeklilerin yararlandırılması düşünülüyor. Bu çalışma hayata geçerse, "3 yıl maaşımı sizden alacağım" sözünü veren emeklilere taban tutarlar olan 300, 375 ve 450 liralık ödemeler yapılacak. 3 yıllık söze ilaveten otomatik ödeme talimatı veren, kredi kartı veya kredili mevduat hesabı isteyen emeklilere ise yüzde 10 yüksek, yani maaşa göre 330, 412,5, 495 lira promosyon ödemeleri söz konusu olacak.



SÖZLEŞMEYE DİKKAT!
Emeklilerin promosyon ödemesinden yararlanması için nüfus kağıdıyla bankaya gitmesi yeterli. Bazı bankalar, internetten ve çağrı merkezlerinden de başvuru imkanı tanıyor. Promosyon sözleşmesini imzalarken, içeriğinin okunması önem taşıyor. Kredi kartı, kredili mevduat hesabı, otomatik ödeme talimatı istemeyen emeklilerin, sözleşmelerde bu şartların yer almadığına dikkat etmesi gerekiyor. Banka eğer promosyon için bu ürünleri dayatıyorsa, başka banka ya da PTT tercih edilebilir. Bu bankalar da BDDK'ya ve ALO 170'e şikayet edilebilir.

ZİRAAT ÖDEME TAKVİMİNİ AÇIKLADI
Ziraat Bankası, işlemlerini gerçekleştiren emekli müşterilerine promosyon ödenmesine ilişkin ödeme takvimini duyurdu. Buna göre; ödemeler TC kimlik numarasının son hanesi '0' ve '2' ile bitenlere Mart'tan, '4' ve '6' ile bitenlere Nisan'dan, '8' ile bitenlere ise Mayıs'tan itibaren yapılacak. Açıklamada, emekli müşterilerin sadece şubelerden değil, internet sitesinden ve çağrı merkezinden de maaş promosyonları ile ilgili detaylı bilgi alabileceği bildirildi. Ek olarak emekli müşterilerine çağrı merkezinden ve internet şubesinden taahhütname verme imkanı sunulduğu da ifade edildi.

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