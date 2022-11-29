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SANTEK Dijital Fuarı ve Savunma Sanayi İl Buluşması başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Dijital Fuarı (SANTEK), Savunma Sanayi İl Buluşması ve Match4Industry Uluslararası İkili İş Görüşmeleri etkinliği başladı.

SANTEK Dijital Fuarı ve Savunma Sanayi İl Buluşması başladı

29 Kasım 2022 Salı 14:52

 Kocaeli Kongre Merkezi'nde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerin açılışında konuşan Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı İrfan Özsert, Kocaeli'nin savunma sanayi açısından önemli bir kent olduğunu söyledi.

Özsert, ülke olarak içinde bulunulan konjonktür gereği, savunma sanayinde butik üretimden çıkıp seri üretime yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Yıllarca ihtiyaç, talep olduğu zaman ürünleri geliştirdik, test ettik ama artık bulunduğumuz coğrafya gereği ihtiyacın ne zaman ortaya çıkacağı belli değil. Buna hazır olabilmemiz için savunma sanayimizde Kocaeli gibi endüstriyel iletişime yatkın, endüstriyel üretime kabiliyetli şehirlerimizin tecrübelerinden maksimum sayıda faydalanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi alanında hizmet sunan firmalara yönelik çalışmalardan bahseden Özsert, "Başkanlık olarak firmalarımıza savunma sanayi destekleme fonu kapsamında destek vermekteyiz. Belli bir bütçeye kadar firmalarımızın finansmanını, düşük faiz oranlarıyla desteklemekteyiz. Firmalarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak buradaki en büyük amacımız." diye konuştu.

İrfan Özsert, Kocaeli'nin savunma sanayisine sağlayacağı katkının yüksek olduğuna işaret ederek, özellikle kentte otomotiv ve kimya sektörünün çok geliştiğini, bu alanların savunma sanayi açısından da önemli olduğunu kaydetti.

- "Kocaeli'yi fuar merkezi haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz"

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da Kocaeli'yi uluslararası etkinliklerin de yer aldığı bir fuar merkezi haline dönüştürmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Fuarın, kısa zamanda sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası, iç ve dış pazarlara erişiminin etkili bir yolu olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, bu yıl da fuarı "SANTEK Dijital" adı altında online platformda, daha güçlü erişim ve etkileşim olanaklarıyla düzenlediklerini anlattı.

Zeytinoğlu, fuarın 1 yıl boyunca açık olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fuarımızda şu an sisteme kayıtlı 125 sanayi kuruluşu ve 40 teknopark firması yer alıyor. Kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplam fuar katılımcı sayımız 181. Dijital fuarımızı, Ticaret Bakanlığı onaylı e-ihracat platformu globalpiyasa.com teknik altyapısıyla düzenliyoruz. Fuarla eş zamanlı olarak artık gelenekselleşen 'Savunma Sanayi İkili İş Görüşmeleri' ve 'Match4Industry' etkinliklerimizi de düzenlemeye devam ediyoruz. Oda olarak üyemiz sanayi kuruluşlarının savunma sanayi tedarik zincirinde yer alabilmelerine destek olabilmek amacıyla Savunma Sanayi Yerlileşme Projesini yürütüyoruz. Projeyi 2014'te başlattık. Bugüne kadar 2 bin 900'e yakın iş görüşmesi yaptık."

Savunma Sanayii İl Buluşmasına katılan firmalar, ithal ürünlerin yerli teminine ilişkin ikili iş görüşmeleriyle işbirliği kurabilme imkanı bulacak.

Yarın sona erecek fuar kapsamında Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Pakistan ve Uganda'dan yabancı iş insanlarıyla şirketler bir araya gelecek.

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