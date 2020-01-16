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EKONOMİ:
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Şeker, TBMM’de Kocaeli Sanayisini anlattı!

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında Kocaeli’nin ülke ekonomisine sunduğu katkıyı değerlendirdi.

Şeker, TBMM'de Kocaeli Sanayisini anlattı!

16 Ocak 2020 Perşembe 17:18

 Kocaeli’nin ülke bütçesine en çok katkı sunan 3.il olduğunu ifade eden Şeker, “ Kocaeli ilimiz ülkemizin sanayide başkenti konumundadır. Bu sebeple ülke ekonomisine sunmuş olduğu katkılar takdire şayandır. Kocaeli, yüz ölçümü olarak küçük ancak ülkeye sunmuş olduğu katma değer büyüktür. Zira Türkiye’nin en büyük 500 firmasından 79’una ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’de bulunan 1195 adet Ar-Ge şirketinden 128 tanesi, Tasarım Merkezlerinden 15 adeti ilimizde yer almaktadır. İlimiz ayrıca yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmelerin de tercih ettiği bir ildir. Kocaeli’de 2800’ün üzerinde sanayi üretimi yapan firmanın 307’si yabancı sermayelidir.” dedi.

AVRASYA ÜZERİNDEKİ TİCARET YOLLARININ GÜZERGAHINDAYIZ

 Şeker, Kocaeli’nin ekonomik faaliyetlerinde sanayinin payının %50 olduğunu hatırlatırken 2018 verilerine göre Türkiye’nin araç üretiminin %35,84’nü, Türkiye Kimya sanayisinin %27’sini, Türkiye metal sanayisinin %19’unu Kocaeli’nin karşıladığını ifade ederek,  “ Avrasya üzerindeki tüm ticaret yollarının güzergahında yer alan Kocaeli, lojistik bakımından ciddi bir avantaja sahiptir ve her zaman yatırımcılar için cazibe merkezi olmuştur. Kocaeli’de 14 adet organize sanayi bölgesi, 5 adet teknopark ve 2 adet serbest bölge bulunmaktadır. 14 organize sanayi bölgesinin 6 tanesi ihtisas organize sanayi bölgesidir.” dedi.

KOCAELİ TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK ETMİŞTİR

 Gebze’de yer alan Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nin ilk etabının açılışının yapıldığını, Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobilini üretecek olan ‘Türkiye’nin Otomobil Girişim Gurubu’nun  (TOGG) Ar-Ge merkezine ve otomobilin tanıtımına ev sahipliği yapan Kocaeli’nin tarihi bir ana şahitlik ettiğini ifade eden Şeker,

“Kocaeli sanayi kentinin yanında aynı zamanda bir liman kentidir. Doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nde 39 liman ve iskele bulunmaktadır. Bütün bu avantajları nedeniyle Kocaeli ileri teknoloji yatırımlarını çeken bir cazibe merkezidir. Kocaeli, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve kalifiye insan kaynağını Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük araştırma merkezi: TÜBİTAK MAM, Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı, Gebze OSB Teknoparkı ve TÜBİTAK MARTEK’ten sağlayacak önemli alt yapıya sahiptir.” dedi.

KOCAELİ BÜYÜMEYE VE REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

   Türk imalat sanayisinin ana üssü olan Kocaeli’nin büyümeye ve yeni rekorlar kırmaya devam ettiğini belirten Şeker, “ Dünyadaki belirsiz küresel ekonomik görünüme rağmen Kocaeli Gümrüklerinden alınan verilere göre; 2019 yılında ihracatını bir önceki yıla göre % 1.6 artışla 29,013 milyar $’a çıkarttı. İstanbul’dan sonra en çok ihracat yapan Kocaeli 2019 yılı Türkiye ihracatının da %17’sini yine karşılamaktadır. 2019 yılı ithalatını ise %17 azalarak, 40,3 milyar $’la tamamladı. Kocaeli 69,3 milyar $’lık dış ticaret hacmiyle 2019 yılında Türkiye dış ticaretinin %18,5’ini karşıladı. 180'in üzerinde ülke ve bölgeye ihracat yapıyor. “ dedi. Şeker konuşmasının son bölümünde bu rakamlarda katkıları olan oda başkanları ve Belediye başkanlarına teşekkür etti.

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