Siemens Healthineers Türkiye’den sağlık alanında iş birliği

Ürün ve hizmetleriyle ülkemizde diagnostik görüntülemeden laboratuvar hizmetlerine, ileri tedavilerden satış sonrası servis ve bakıma kadar çok geniş bir yelpazede hizmet veren Siemens Healthineers Türkiye ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi TEKMER ile güçlerini birleştirdi. Gerçekleştirilen imza töreniyle global olarak on beş binden fazla patente sahip tıbbi teknoloji şirketi Siemens Healthineers, çapa firma olarak TEKMER’de iş geliştiren sağlık girişimcilerine destek olacak.

“İş birliğimizle ülkemizdeki sağlık girişimlerinin sayısını ve niteliğini artırmayı hedefliyoruz’’

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sonemel ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin’in katılımıyla gerçekleşen imza törenine, Siemens Healthineers Türkiye Laboratuvar Diagnostiği ve İnovasyon Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürdal Şahin de yer aldı.

İmza töreninde, Acıbadem Sağlık Grubu ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ile uzun yıllardır süregelen başarılı iş birliklerine bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyduklarını belirten Enis Sonemel çapa firma sözleşmesiyle ilgili görüşlerini şöyle aktardı: ''Tıbbi teknoloji alanındaki ürün ve hizmetlerimizle sağlık profesyonellerine, sağlık kurumlarına ve hastalara değer oluşturuyoruz. Aynı zamanda, uzun yıllardır hastane ve üniversitelerle nitelikli bilimsel araştırmalara ve iş birliklerine imza atıyoruz. Acıbadem Sağlık Grubu ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bu anlamda değer oluşturduğumuz ve iş birliği yaptığımız önemli paydaşlarımızdan biri. TEKMER ile imzaladığımız çapa firma sözleşmemizle bu değeri ülkemizdeki sağlık sektörünün gelişimine katkıda bulunmak üzere, sağlık girişimcilerine destek olma alanına da taşıyoruz. İş birliğimizin ülkemizdeki sağlık girişimcilerinin sayısını ve niteliğini artırmasını hedefliyoruz.''





Gürdal Şahin ise iş birliğine dair görüşlerini şöyle aktardı: ''Türkiye’de, son yıllarda belirli bir inovasyon kültürünün oluştuğunu ve geliştiğini gözlemliyoruz. Özellikle sağlık sektöründeki inovasyon girişimlerinin maddi yatırımların ötesinde profesyonel bir desteğe; diğer bir deyişle mentörlüğe de ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin sağlık sektöründeki mevcut inovasyon kapasitesini bu anlaşmayla birlikte artıracağımıza inanıyorum.''

''Altyapısı bilimsel bilgiye ve yenilikçi teknolojilere dayanan tüm projelere açığız''

Prof. Dr. Ahmet Şahin ise imza törenindeki konuşmasında iş birliğine dair görüşlerini şöyle aktardı: ''Tıbbi teknoloji alanındaki yenilikçi yaklaşımlarıyla ve inovasyona verdiği değerle tanıdığımız Siemens Healthineers’ı üniversitemizin Teknoloji ve Geliştirme Merkezi’nde çapa firma olarak görmekten mutluluk duyuyoruz. Merkezimizde Türkiye’de geliştirilen, bilgiye dayalı, özgün ve yenilikçi tüm projelere açığız. Türkiye sağlık ekosistemini ve Türkiye sağlık girişimciliğini geleceğe taşıyacak her türlü teknolojinin, insan kaynağının ve girişimcinin yetiştirildiği öncü merkez olmayı hedefliyoruz. Siemens Healthineers’ın merkezimizde sağlayacağı mentorlük hizmeti, sektörümüze katma değer oluşturacaktır.''

Yapılan açıklamaya göre, 1000 metrekare alan üzerine kurulan TEKMER, 100 kişiye kadar çıkabilen kapasiteye sahip. Merkezde girişimciler için açık ve kapalı ofis alanları, toplantı salonları, seminer salonu, ortak kullanım alanı ve Biyotasarım Merkezi bulunuyor. Biyotasarım Merkezi içerisinde, girişimcilerin kendi prototiplerini oluşturabilmeleri için fırsatlar sunuluyor. Merkezde, girişimcilere mentörlük desteğinin yanı sıra yatırımcı ve girişimcileri bir araya getiren etkinlikler, eğitimler ve buluşmalar düzenleyecek olan şirket ekibine ait bir ofis de yer alıyor.

İHA