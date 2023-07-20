SİLİVRİ BELEDİYESİNDEN ÜRETİCİLERE 2,5 MİLYON TL’LİK SAMAN DESTEĞİ

4.000 dönüm belediye arazisinde üretim yapan ve elde ettiği ürünlerle Silivri’deki çiftçileri ve hayvancıları destekleyen Silivri Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, 1.750 dönüm belediye arazisinde yapılan yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpa üretiminden elde edilen 50.000 balya samanın dağıtımı devam ediyor. Yaklaşık 10 gündür devam eden çalışmalarla Silivri’deki yaklaşık 200 hayvancı hediye samanlarına kavuşmuş oldu. 18 Temmuz 2023 tarihinde Akören yolu üzeri cami tarlası mevkiinde yapılan temsili dağıtım töreninde ise toplam 50 üreticiye saman dağıtıldı. Silivri Belediyesinin hayvancılara saman dağıtımları, ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Silivri Belediyesi bu destekle üreticilere doğrudan 2,5 milyon TL destek vermiş olacak.

DUVAN: “ALLAH BELEDİYE BAŞKANIMIZIN ÖMRÜNÜ UZATSIN”

Akören’de yapılan temsili dağıtım töreninin açılış konuşmasını yapan Çiftçi Hanife Duvan, “Ben Akören’e geleli 30 yıl oldu ve burada hayvancılık yapıyorum. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz bize yem, saman ve her türlü üretim desteğini veriyor. Allah Belediye Başkanımızın ömrünü uzatsın ve ondan razı olsun.” dedi.

ERGİN: “DAHA ÖNCE HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANI BÖYLE DESTEKLER VERMEMİŞTİ”

Duvan’ın ardından konuşan Akören Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ergin, “Volkan Başkanım Türkiye’de bir ilk olarak tarıma ve çiftçilere yönelik çok büyük destekler başlattı. Bugüne kadar hiçbir belediye başkanımız böyle destekler vermemişti. Sağ olsun kendisi bu iş el attı. Ondan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer birçok belediye örnek alarak bu gibi desteklere başladı. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “KAÇAK YAPILARA ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ”

Akören’de gerçekleştirilen programın son konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Göreve gelmeden önce Silivri’nin yalnızca sahilinden çarşı meydanından ibaret olmadığını, bu anlayışla yönetilirse Silivri’ye, Silivri’nin köylüsüne, çiftçisine, hayvancısına ve kırsalına ihanet edileceğini söylemiştik. Allah’a çok şükür ki bugüne kadar bu söylemin içini doldurarak; sizlerin dertleriyle dertlenen bir belediye başkanı, bir kardeşiniz, bir evladınız olarak çalıştım. Bugün de saman dağıtım programında bir aradayız. İçerisinde alın teri olan, emek olan, çalışma olan bir programdayız. Biz ‘tarım bitti, hayvancılık bitti, tarım mı kaldı, hayvancılık mı kaldı’ diyenlerden değiliz. İnatla en büyük endüstrinin, en büyük sanayinin, en büyük fabrikanın bu topraklar olduğunu ifade ediyoruz. Bu nedenle verimli topraklarımızın korunması gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Bakın biz Silivri’de kaçak yapılarla boğuşmaktan, mücadele etmekten yorulmadık ama usandık. Yorulmadık, yorulmayacağız. Abisi, amcası, dayısı kim olursa olsun kaçak yapıların tamamını yıkacağız. Yaptığımız mücadele ile bugüne kadar tarım, orman ve maliye arazisine inşa edilen 1.200 kaçak yapıyı yıktık. Buralar birilerinin hafta sonu gelip mangal yapacağı, hobi bahçesi yapacağı, keyif çatacağı yerler değil. Buralar bize atalarımızdan, dedelerimizden miras değil emanet edilen, Türk milletine emanet edilen tarım topraklarıdır. Bu anlayışla kaçak yapılara asla göz yummayacağız.” diye konuştu.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ TÜM TÜRKİYE’DE PARMAKLA GÖSTERİLİYOR”

Silivri Belediyesinin tarımsal üretim faaliyetleri ve çiftçilere yönelik destekleri hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi, belediyecilik anlayışıyla ve tarım politikasıyla Türkiye’de parmakla gösterilen, öncü, örnek ve önder olan bir belediye haline geldi. Yaptığımız çalışmalar belde belediyelerinden büyükşehir belediyelerine kadar birçok kesim tarafından örnek alınıyor, taklit ediliyor. Biz bununla ilgili şikâyet ediyor muyuz? Hayır, tam aksine mutluyuz. Çünkü Silivri Belediyesinin yaptıklarının bir karşılığının olduğu, yapılan işlerin doğru olduğunu bu taklitler, bu örnekler bize ispat ediyor. Yerimizde saymadan, çeşitlendirerek, bu hizmetleri daha daha artırarak çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz. Silivri Belediyesi olarak daha önce ekilmeyen, atıl durumda olan ya da kimler tarafından işletildiği belli olmayan belediye arazilerimizi yerli ve milli tohumlarla ekiyoruz, biçiyoruz. Elde ettiğimiz ürünlerle de çiftçilerimizi destekliyoruz. 300 dönüm ile başladık bu üretim hikâyesine. Bugün ise Silivri Belediyesi, Silivri’nin en büyük çiftçisi konumunda. 4.000 dönüm arazide çiftçilik yapıyoruz. Bakın 1.750 dönüm arazimize yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpa ektik. Yaklaşık 1 tonun üzerinde ürün aldık. Bunun 500 kilosunu ağustos ayının ilk haftasında çiftçilerimize dağıtmaya başlayacağız. Bir kısmı ile masraflarını karşılayacağız. Bir kısmını da milli hibrit ayçiçek tohumu ile trampa edeceğiz. Yaptığımız bu çalışma ile Silivri’de 30.000 dönüm yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpa ile 50.000 dönüm arazi de milli hibrit ayçiçek tohumu ile buluşmuş olacak. Belediyemizin bünyesine bir katı gübre serpme aracı kazandırdık. Bu aracımızla, kepçemizle, kamyonumuzla, operatörlerimizle ahırınıza kadar geliyoruz ve gübrelerinizi isterseniz tarlalarınıza taban gübresi olarak serpiyoruz, isterseniz de bertaraf ediyoruz. Bunun için sizden tek kuruş para almıyoruz. 2 yıldır hayvanlarınızın bütün aşı ücretlerini Silivri Belediyesi olarak biz ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz. Özellikle küçük ölçekli hayvancılarımızı desteklemek için Kurban Bayramı’nda küçükbaş hayvanlarını satın aldık. İslami şartlara uygun şekilde kurbanları keserek ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıttık. Geçen yıl 1.200 dönüme ayçiçek ektik ve elde ettiğimiz 65.000 litre ayçiçek yağının tamamını köylülerimizle, çiftçilerimizle ve ihtiyaç sahibi ailelerimizle paylaştık. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Tek bir şeye ihtiyacımız vardır o da çalışkan olmak’ sözünü kendimize şiar edindik. Bu destekleri sizin vergilerinizle yapmıyoruz. Belediyenin kasasına yük getirmeden, üreterek yapıyoruz. Yem bezelyesinden mısır silajına, ayçiçek tohumundan sertifikalı arpaya, samandan fideye kadar sizlere destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“SİLİVRİ’YE MEZBAHA YAPILMASI KONUSUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

Köylerin imar durumu ve Silivri Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının yanına mezbaha yapılması konusunda İBB’ye yaptığı başvurulardan hiçbir dönüş alamadıklarının altını çizen Başkan Volkan Yılmaz, “Ben MHP Grup Başkanvekili olduğum İBB meclisinde defaten tarımla ilgili konuşmalar yapıyorum. Bazı arkadaşlar bundan rahatsız oluyorlar. ‘Ya Başkan kürsüye çıkıyorsun Silivri, kürsüden iniyorsun Silivri; kürsüye çıkıyorsun tarım ve hayvancılık, kürsüden iniyorsun mezbaha ve kesim yeri diyorsun’ diyorlar. Niye rahatsız olduklarına anlam veremiyorum. Siz yalnızca takım elbiselerinizi, kösele ayakkabılarınızı giyip Beşiktaş’ta, Moda’da yürüyerek mi hizmet edeceksiniz? Ne zaman kırsala geleceksiniz? Ne zaman köylünün, çiftçinin, hayvancının problemlerini dinleyeceksiniz? Köylerin imar problemlerini ne zaman çözeceksiniz? Bakın biz köylerimizin imar planlarını yaptık ve İBB’ye sunduk ancak süreç çok ağır ilerliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na söyledim; bu köylünün bir imar beklentisi yok, yükseltmek yok, ilave imar yok, tarım arazilerini imara açmak yok! Yalnızca çocuğuna, evlatlarına ev yapabilmeleri için ifraz şartlarını 500 metreye düşürelim dedim. Küçük köylerde çok büyük sosyal donatı alanları var. Örneğin Beyciler’de sağlık alanı için 50 dönüm yer ayrılmış. Beyciler’de 50 dönüm sağlık alanı mı olur? Çok hızlı bir şekilde bu köylerin planlarını yapın diyoruz ancak sonuç alamıyoruz. Bir de mezbaha konusu var. Bakın biz, Silivri Belediyesi olarak İstanbul’un ilk ve tek canlı hayvan pazarını açtık. Burayı neden açtık? Köylülerimiz, hayvancılarımız ürününü, yani hayvanını değerinde satabilsin, ilk elden satabilsin diye. Ama görüyorum ki hayvancılarımız bu pazara rağbet etmiyor. Bunun sebebini sorduğumuzda orada bir mezbaha olmadığı sürece bu hayvan pazarının bir anlamı olmadığını söylüyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki ‘Başkan hayvan pazarını yaptın mezbahayı da yapıver.’ Mezbahanın yapılması, işletilmesi görev, yetki ve sorumluluğu İBB’de. O nedenle biz burada bir mezbaha yapamıyoruz. Sayın İmamoğlu’na Silivri’deki ayçiçek tohum töreninde söyledim. Gelin siyaseti ve oy kaygısını bir kenara bırakın; hayvan pazarımızın hemen bitişiğinde size bilabedel arsa tahsisi yapayım ve bu alana mezbahayı yapın dedim. Ne evet diyorlar ne hayır diyorlar. İkinci bir teklif olarak dedim ki; bir yetki verin bana buradaki mezbahayı yapmak için. Parasını da ben harcayayım ve mezbahayı ben yapayım. Ne evet diyorlar ne hayır diyorlar. Denmesi gerekir ki; madem öyle başkan buyur sen yap ve Silivri’deki, Çatalca’daki hayvancı, hayvanını değerinde satabilsin. Ama siz hiç merak etmeyin bu işin peşini bırakmayacağım. Her platformda söyleyeceğim; İBB mezbaha yapmak istiyorsa arsa benden, yapmak istemiyorsa yetkisini devretsin mezbahayı yapmak da benden! Biz eninde sonunda hayvan pazarımızın yanına o mezbahayı şu veya bu şekilde yapacağız. Ancak bu geciken zaman, bu kaybedilen zaman kimden gidecek? Çiftçiden gidecek, hayvancıdan gidecek.” ifadelerini kullandı.