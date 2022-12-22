EKONOMİ:
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TBMM Başkan Vekili Akar’dan KOTO’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Ticaret Odası’na ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirerek, tebriklerini iletti

TBMM Başkan Vekili Akar'dan KOTO'ya ‘hayırlı olsun' ziyareti

22 Aralık 2022 Perşembe 10:26


Seçim takvimini tamamlayan Kocaeli Ticaret Odası, konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda TBMM Başkan Vekili- CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, KOTO’yu ziyaret etti. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Hızır Fatih Sarıoğlu, Yıldırım Yılmaz, Tahsin Can Kuşkan ve Meclis Üyesi Mert Kavşut tarafından ağırlanan TBMM Başkan Vekili Akar’a, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ile İl Yönetimi de eşlik etti. 

‘KOTO KENTİN DİNAMOSU’ 

KOTO’nun kentin ekonomi hayatına kazandırdığı değeri çok önemsediklerini ifade eden TBMM Başkan Vekili Akar, “Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. KOTO bu kentin dinamosu, kıymetli bir değeri. Başarılı projelerinizin artarak devam etmesini diliyorum” dedi. Başkan Vekili Akar’a teşekkür eden Başkan Bulut, gelecek dönem projeleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. 

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