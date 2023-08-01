TORUN Metal Yeşil Enerjiye Geçti



İhtiyacının Yüzde 50’si Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından



Bakır, alüminyum ve magnezyum parça üretimi ve ihracatında global markaların sürdürülebilir çözüm ortağı olan TORUN Metal, yaptığı yatırımlar ile 2023’te elektrik ihtiyacının %15’ini, 2024’te %20’sini ve 2025 yılında %50’sini yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak. TORUN Metal, atmış olduğu sürdürülebilir adımlar ile doğa dostu uygulamaları faaliyete geçirmeye önem gösteriyor.

EcoVadis’te Gümüş Madalya

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olan ve çevre ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösteren TORUN Metal, uluslararası ölçekte şirketlerin sürdürülebilirlik performansını ölçen EcoVadis tarafından da platforma üye uluslararası şirketlerin %75’inden daha iyi bir performans elde ederek gümüş madalya almaya hak kazanmıştı.

Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen TORUN Metal, elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. TORUN Metal, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bakır ve basınçlı döküm fabrikalarının elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak.