TÜRK İŞ İNSANLARINA ÖZBEKİSTAN’DA TURİZM ALANINDA YENİ İŞ FIRSATLARI!

Özbekistan Tarihi ve Kültürel Zenginliği ve potansiyeliyle Türk İş insanlarına Turizm alanında yeni iş ve yatırım fırsatları sunuyor.

Türk Dünyası İş İnsanları Derneği ev sahipliğinde

Türk Dünyası İş İnsanları Derneği, Türk Birliği sürecini desteklemek üzere uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak üzere Şubat 2022 tarihinde kurulmuş olup yeni yönetim kurulu ile yeni dönem faaliyetlerine başladı.

Türk İş İnsanlarının yurt dışında faaliyet göstermesine öncülük eden Türk Dünyası İş İnsanları Derneği, Dünyadaki Türk ekonomik varlığının gelişmesine katkıda bulunmayı, Türkiye'nin ve Dünyadaki Türk İşadamlarının oluşturduğu güç ve imkândan azami ölçüde yararlanılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Dünya Türk İş insanları arasında dayanışma ve güç birliğinin oluşmasını amaçlayan Türk Dünyası İş İnsanları Derneği, Türk İş Dünyası arasında ticari ve ekonomik işleri geliştirmek üzere 22 Ağustos’ta Özbekistan’daki yeni turizm fırsatları için Türk İş insanlarının katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Türk Dünyası İş İnsanları Derneği ve Özbekistan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ile yürütülen işbirliği kapsamında 22 Ağustos’ Salı günü Özbekistan’dan Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhocaev beyin katılımlarıyla, Türk Dünyası İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Kanyılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Başkanı Argiza Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Demircan, İş Dünyası Vakfı Başkanı Osman Yıldırım Coşkun, Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı Başkanı Erdoğan Erdoğdu, Turizm Müdürü Azamat Hocayev - Otabek Ismailov – Ichan, Harezm Bölgesi Kültür Müdürü Azamat Bakhramovich, Kala Müzesi Temsilcisi, Anvar Hociyev - Kalacik Kala şirketi Müdürü ve Türkiye’den All Seasons Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topaloğlu, Mercan Turizm ve Vizyon Turizm yöneticilerinin yanında Turizm otoriteleri ile Turizm alanındaki işbirliği ve fırsatların değerlendirildiği Türk Dünyası İş İnsanları Derneği Başkanı Dr. Alaattin Büyükkaya beye Vekaleten Başkan Yardımcısı Ahmet Kanyılmaz başkanlığında bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.







Toplantıya saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı. İlginin ve katılımın yoğun olduğu toplantıya Türk Dünyası iş insanları Derneği üyelerinin yanı sıra Türkiye’de faaliyette bulunan Uluslararası Özbek Sanayici İş ve Bilim İnsanları Derneği üyeleri, İş Dünyası Vakfı ve Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı üyeleri iş insanlarımız katıldı.

Açılış konuşması Türk Dünyası İş İnsanları Derneği Başkanı Dr. Alaattin Büyükkaya Vekaleten Başkan Yardımcısı Ahmet Kanyılmaz tarafından yapıldı .

Kardeş iki ülkenin tarihi ve kültürel geçmişinden, bugüne kadar gelen güzel, müspet gelişmelerden bahseden Ahmet Kanyılmaz “Özbekistan-Türkiye ilişkileri en parlak dönemlerinden birini yaşamaktadır. Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaretin geliştirilmesi için karşılıklı çabaların sürdürülmesi gerekiyor. Bu kapsamda iş yapacak firmaların işlerini kolaylaştırmak ve ülkede iş yapmak isteyen firmaları bilgilendirmek için toplantılar yapmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini sürdürdü.







Ahmet Kanyılmaz ’’Finans alanında dayanışmamızı güçlendirmek maksadıyla Türk Yatırım Fonu kuruldu. Fonun sağlayacağı imkanların iş birliğimizi daha da kuvvetlendireceğine ve faaliyetlerimize ivme kazandıracağına inanıyorum. Güncel küresel meselelere ilişkin ortak yaklaşımlarımızı ve Türk dünyasında iş birliğinin geliştirilmesi hususundaki kararlılığımızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Vizyonu ile sürdüreceklerine vurgu yaptı.

Daha sonra Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sayın Amirsaid Agzamhodcaev konuşmasını yaptı.

Özbekistan Cümhüriyeti İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev konuşmasında, Özbekistan Hükümeti tarafından Özbekistandakı turizm endüstrisinin gelişimini, yabancı turistler için yaratılan kolaylık ve koşulları ayrıntılı olarak anlattı.

"Özbekistan'da turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunma taahhüdünde bulunan yatırımcılara devletimizden bir takım teşvikler sunulmaktadır. Özellikle yeni inşa edilen otellere sübvansiyonlar tahsis ediliyor. Ve bu yönde eğitim almak isteyen yabancı öğrencilere eğitim yardımı sağlanıyor" dedi.

Katılımcıların yoğun ilgiyle dinledikleri ve soru cevap bölümünün olduğu sunumun ardından Türk İş insanlarının yaptığı işbirliği görüşmelerinin ardından toplantı sona erdi. Görüşmeler neticesinde Özbekistan’da Harezm bölgesine yapılacak olan iş seyahati ile bölgedeki fırsatların yakından görülmesi ve ön anlaşmaların yapılması için bir planlama yapıldı, ticari seyahat programa alındı.