VakıfBank sendikasyon kredisini ticari bankalar arasındaki en yüksek oranla yeniledi

VakıfBank, 16 ülkeden 21 bankanın katılımıyla 222,5 milyon dolar ve 328 milyon Euro olmak üzere toplam 560,3 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

367 gün vadeli kredinin; dolar maliyeti SOFR + %4,25, Euro maliyeti ise euribor + %4 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle geçen yılın aynı döneminde temin ettiği sendikasyon kredisini ticari bankalar arasındaki en yüksek oranla yenilemiş oldu.





Yurt dışından temin ettiği uluslararası kaynaklarla bankacılık sektörüne yön verirken milli ekonomiye katkı sağlayan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Özellikle global anlamda makro ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde 560,3 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sendikasyon kredisini Türk bankacılık sektöründeki ticari bankalar arasındaki en yüksek oranla yenileyen banka olmanın gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.





“Daha da önemlisi 2022 yılının tamamına bakıldığında, 1,5 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredilerimizin toplamını yüzde 97 ile en iyi oranda yenileyen banka konumundayız” diyen Üstünsalih, elde edilen bu başarının VakıfBank’ın muhabir bankalarla olan güçlü ilişkilerinin bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Elde edilen sonuçların uluslararası piyasalarda VakıfBank’ın sağlam duruşunu ve Türkiye’ye duyulan güveni bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çeken Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Söz konusu işleme, geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredisinde yer almayan ve ikisi Orta Doğu’dan, ikisi Kıta Avrupası’ndan olmak üzere toplam dört yeni bankanın daha katılmış olması memnuniyet vericidir. Bu vesileyle işlemimize destek veren tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.”





“Çevresel ve sosyal risklere ilişkin taahhütlerimizi artırıyoruz”





VakıfBank’ın sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında tüm sendikasyon kredilerini sürdürülebilir sendikasyon kredisine dönüştürdüğünü de vurgulayan Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:





“Yılın ikinci işlemi de yine iki farklı sürdürülebilirlik performans kriterini içermektedir. Bu alanda öncü ve yenilikçi bir banka olarak tüm süreçlerimize nüfuz etmiş olan sürdürülebilirlik anlayışımızı, sürdürülebilir finansman alanında da devam ettiriyoruz. Çevresel ve sosyal risklere ilişkin taahhütlerimizin bir göstergesi olarak, şubelerimizde devreye alınacak su arıtma sistemleri vasıtasıyla tüm banka lokasyonlarımızda plastik kullanımının minimuma indirilmesini ve buna ek olarak toplam sera gazı emisyonlarımızın yıllık yüzde 2 oranında azaltılmasını sendikasyon kredimizin performans kriterleri olarak belirledik. Önümüzdeki dönemlerde de sürdürülebilir bankacılık alanındaki uluslararası gelişmeler ışığında, ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz.’’